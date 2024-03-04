В Архангельск пришел экологически чистый транспорт

ГК «СТТ» передала 41 автобус ЛИАЗ 5292 транспортной компании «РИКО», которая обслуживает все городские маршруты в Архангельске. За счет работы на природном газе автобусы помогают улучшать экологическую обстановку, а благодаря низкопольной конструкции расширяют безбарьерную среду городов.

Новые автобусы ЛИАЗ 5292 CNG могут вмещать до 114 пассажиров. В салоне организовано 30 сидячих мест. Просторная накопительная площадка позволяет разместить одновременно детскую и инвалидные коляски. Автобусы полностью соответствуют требованиям программы «Доступная среда», в частности они оборудованы механическими аппарелями, кнопками связи с водителем и системой книлинг (наклон кузова в сторону дверей на остановке), что облегчает посадку и высадку всех категорий пассажиров.

Для комфорта и безопасности автобусы ЛИАЗ 5292 CNG оснащены системами климат-контроля, бесконтактной оплаты, цифрового оповещения, видеонаблюдения и удаленной диагностикой основных узлов и агрегатов через Wi-Fi.

Рабочее место водителя спроектировано с учетом всех современных требований по эргономике. Приборная панель и рулевая колонка регулируются по высоте и углу наклона, что позволяет настроить их под индивидуальные параметры. Кресло повышенной комфортности с регулируемой спинкой и подогревом снижает утомляемость, помогая водителю оставаться сосредоточенным на дороге. Пневматическая подвеска сиденья эффективно гасит колебания при движении по неровной поверхности. Повышают безопасность поездок навигационная система и датчик, блокирующий движение автобуса при отсутствии водителя. Также на автобусы установлена система контроля состояния водителя. Комплекс устройств, соединенный с электроникой машины и тахографом, позволяет вовремя отследить изменения в состоянии здоровья водителя и предотвратить угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с человеческим фактором. Система состоит из браслета, камеры, звукового и светового индикатора, блока управления. В случае ухудшения самочувствия или засыпания, устройства будят водителя и предупреждают об опасной ситуации звуковым сигналом и вибрацией браслета.

Автобусы марки ЛИАЗ проходят уникальную процедуру катафорезного грунтования, которая защищает кузов от сквозной коррозии на срок до 12 лет. Стоит отметить, что ЛИАЗ 5292 CNG работают на компримированном природном газе (метане), который является экологически чистым топливом, позволяет сохранить чистоту воздуха в городе, а также существенно сокращает транспортные расходы.

«Передача новых автобусов Архангельску — значимый шаг в обновлении городского транспорта и повышении уровня комфорта и безопасности пассажиров. Экологичный и экономичный транспорт, забота о комфорте пассажиров и безопасности работы водителей — три составляющие успеха. Мы уверены, что новые экологичные автобусы ЛИАЗ 5292 проявят себя надежными и долговечными в эксплуатации», — отметил генеральный директор ГК «Современные транспортные технологии» Олег Марков.