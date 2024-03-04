Почему архангелогородцы выбирают рабочие профессии

Аналитики hh.ru подвели итоги месяца и узнали, что соискатели региона стали более благосклонны к рабочим специальностям и на 65% чаще стали искать работу на заводах, производстве и других сферах, где востребованы рабочие.
Похожая тенденция наблюдается и в других регионах страны, а также в целом по СЗФО. Так, по сравнению с летом 2023 года россияне стали искать работу по рабочим специальностям на 39% чаще, в регионах СЗФО – на 26%.
Среди регионов СЗФО лидирует по активности людей, желающих найти работу в качестве рабочих, Архангельская область – здесь число таких соискателей выросло по сравнению с прошлым годом сразу на 65%. Параллельно этому архангельские работодатели тоже увеличили спрос на рабочих на 29%.
Регион
Динамика резюме
Динамика вакансий
Санкт-Петербург
17%
23%
Ленинградская область
32,7%
37%
Вологодская область
36,7%
34%
Республика Коми
40,7%
34%
Калининградская область
43,6%
52%
Новгородская область
48,7%
17%
Мурманская область
50,3%
6%
Псковская область
57,5%
17%
Республика Карелия
59,5%
1%
Архангельская область
65,0%
29%
Россия
39%
24%
СЗФО в целом
26%
26%
Почему люди хотят стать рабочими?
Исследование hh.ru показывает, что на желание перейти в рабочую профессию влияют сразу несколько факторов: снижение общей удовлетворенности своей текущей работой, острый дефицит кадров в рабочих и производственных специальностях и, как следствие, рост предлагаемых зарплат для них, существенное сокращение времени на поиск работы (также на фоне дефицита и избытка вакансий).
Так, согласно исследованию hh.ru, проведенному в прошлом году, в среднем, опрошенные работники оценили удовлетворенность своей текущей профессией на 3,4 балла из 5, где «1» — абсолютно не довольны, «5» — полностью довольны. В 2020 году респонденты оценивали свою удовлетворенность чуть выше – на 3,6 баллов.
Что касается легкости входа и трудоустройства в рабочих специальностях, то конкуренция среди соискателей в них сейчас на самом низком уровне – чуть выше 2 активных резюме на одну открытую вакансию рабочего (два года назад было на уровне 5).
Сколько платят рабочим?
Медиана предлагаемой зарплаты рабочему в среднем по стране сейчас достигает почти 84 тыс. рублей, это на треть выше, чем год назад. Средний уровень зарплат рабочего сегодня выше, чем у юриста (59 700 руб.), бухгалтера (61 300 руб.), охранника (51 500 руб.). В Архангельской области средняя зарплата рабочего достигает 75 058 руб. и уже обогнала доход учителя (44 677 руб.), врача (69 354 руб.) или даже айтишника (52 595 руб.).