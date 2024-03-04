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Почему архангелогородцы выбирают рабочие профессии

Аналитики hh.ru подвели итоги месяца и узнали, что соискатели региона стали более благосклонны к рабочим специальностям и на 65% чаще стали искать работу на заводах, производстве и других сферах, где востребованы рабочие. 

Похожая тенденция наблюдается и в других регионах страны, а также в целом по СЗФО. Так, по сравнению с летом 2023 года россияне стали искать работу по рабочим специальностям на 39% чаще, в регионах СЗФО – на 26%.  

Среди регионов СЗФО лидирует по активности людей, желающих найти работу в качестве рабочих, Архангельская область – здесь число таких соискателей выросло по сравнению с прошлым годом сразу на 65%. Параллельно этому архангельские работодатели тоже увеличили спрос на рабочих на 29%. 

Регион

Динамика резюме

Динамика вакансий

Санкт-Петербург

17%

23%

Ленинградская область

32,7%

37%

Вологодская область

36,7%

34%

Республика Коми

40,7%

34%

Калининградская область

43,6%

52%

Новгородская область

48,7%

17%

Мурманская область

50,3%

6%

Псковская область

57,5%

17%

Республика Карелия

59,5%

1%

Архангельская область

65,0%

29%


Россия 

39%

24%

СЗФО в целом

26%

26%

Почему люди хотят стать рабочими? 

Исследование hh.ru показывает, что на желание перейти в рабочую профессию влияют сразу несколько факторов: снижение общей удовлетворенности своей текущей работой, острый дефицит кадров в рабочих и производственных специальностях и, как следствие, рост предлагаемых зарплат для них, существенное сокращение времени на поиск работы (также на фоне дефицита и избытка вакансий).

Так, согласно исследованию hh.ru, проведенному в прошлом году, в среднем, опрошенные работники оценили удовлетворенность своей текущей профессией на 3,4 балла из 5, где «1» — абсолютно не довольны, «5» — полностью довольны. В 2020 году респонденты оценивали свою удовлетворенность чуть выше – на 3,6 баллов.

Что касается легкости входа и трудоустройства в рабочих специальностях, то конкуренция среди соискателей в них сейчас на самом низком уровне – чуть выше 2 активных резюме на одну открытую вакансию рабочего (два года назад было на уровне 5).

Сколько платят рабочим? 

Медиана предлагаемой зарплаты рабочему в среднем по стране сейчас достигает почти 84 тыс. рублей, это на треть выше, чем год назад. Средний уровень зарплат рабочего сегодня выше, чем у юриста (59 700 руб.), бухгалтера (61 300 руб.), охранника (51 500 руб.). В Архангельской области средняя зарплата рабочего достигает 75 058 руб. и уже обогнала доход учителя (44 677 руб.), врача (69 354 руб.) или даже айтишника (52 595 руб.).  

09 июль 10:55 | : Экономика

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