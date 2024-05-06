Из космоса прилетела новость о лесах Архангельской области

Космический мониторинг выявил всего один случай нелегальной заготовки леса в Архангельской области в период с января по май 2024 года. Всего в ходе работ по дистанционному мониторингу состояния лесов региона специалисты Рослесинфорга зафиксировали 12 нарушений, что почти в два раза меньше, чем за тот же период прошлого года.

«Дистанционный мониторинг доказывает свою эффективность в снижении количества нарушений лесного законодательства. В основном они связаны с некорректным предоставлением информации в системе учета древесины ЛесЕГАИС, что вызвано приходом новых арендаторов, которые только начинают работать в системе. Случаев же незаконной рубки за первые пять месяцев этого года стало в пять раз меньше, они стали единичным явлением. Площадь нелегальной заготовки сократилась более, чем в 50 раз, с 25,6 га до 0,5 га, а объем незаконно добытой древесины уменьшился почти в 140 раз», - отметил директор Архангельского филиала Рослесинфорга Андрей Третьяков.

В текущем году площадь дистанционного мониторинга в Архангельской области увеличилась с 14,43 млн га до 18 млн. га, из которых 4,78 млн га находится под непрерывным надзором. Всего на сегодняшний день под дистанционным наблюдением уже 63% территории лесного фонда Архангельской области.

В 2024 году работы по контролю за использованием лесов впервые охватили всю зону интенсивной коммерческой заготовки древесины в России: 42 субъекта общей площадью 300 млн га, что составляет прочти 42% всех земель лесного фонда. При этом более 26% площади находится под непрерывным дистанционным мониторингом, который позволяет анализировать космоснимки на постоянной основе и проводить проверки на месте обнаружения признаков нарушений в течении 5 дней.



