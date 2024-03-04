Горячая вода возвращается в краны Архангельска раньше срока

По данным ТГК-2, сегодня компанией дана возможность подключиться к горячему водоснабжению порядка 73% потребителей.

Остальные дома будут подключены по отдельному графику по мере устранения повреждений, которые выявляются при испытаниях сетей на прочность.

График можно увидеть ниже во вложенном файле.

С 00 часов вторника будет расхолаживаться система горячего водоснабжения, а с 5 по 15 июня пройдут гидравлические испытания.

График ремонта по районам не изменился из-за переноса гидравлических испытаний.

Ремонты на локальных котельных и теплосетях, запитанных от них проводятся по отдельному графику.