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У жителей Архангельской области есть возможность подработать на юге

На юге России можно не только отдохнуть, но и найти хорошую работу на лето и при этом хорошо заработать. Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, в каких сферах особенно востребованы сотрудники в самых солнечных регионах страны.  

В апреле число вакансий в России увеличилось на 5% по сравнению с мартом. Во многих отраслях тёплое время года — пиковый сезон, и растёт потребность в персонале, в том числе временном. А значит, сейчас проще найти работу — выбор стал шире. При этом за последний месяц в Архангельской области искали более 1200 новых подработчиков на вечерние смены, работу на 2-4 часа, работу по выходным и т.д. А вот работу на лето в регионе сейчас стали предлагать на 23% чаще, чем в прошлом году. Между тем компании из других регионов предлагают жителям Архангельской области более 5,3 тыс. вакансий с возможностью заработать этим летом.  

«Предложений сезонной работы в России традиционно больше всего на юге страны, особенно в Краснодарском крае. Сотрудников на летний сезон активно привлекают для работы в сферах гостеприимства и сельского хозяйства. Больше вакансий стало появляться и в Дагестане, где туризм на глазах превращается в мощную отрасль, а виноделие уже несколько лет требует дополнительных сотрудников для работ с лозой. Работодатели очень заинтересованы в сотрудниках на сезон и во многих вакансиях готовы предложить проживание, питание и другие бонусы»,рассказала Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг. 

Летняя работа хороша не только выгодными условиями труда — есть и другие преимущества. Плюсы сезонной работы:

● Можно устроиться без опыта и профильного образования — к сезонному персоналу обычно меньше требований.

● Плата за одну и ту же работу летом может быть выше, чем зимой. Поэтому некоторые берут дополнительный отпуск на основной работе и устраиваются на сезонную, чтобы заработать больше.

● Можно найти вакансии с проживанием и частичной занятостью или сменным графиком — и совместить сезонную работу с отдыхом в тёплых краях.

● Компании борются за персонал, и каждая старается создать условия работы лучше, чем у других. Поэтому сезонным работникам предлагают обучение за счёт компании, скидки на услуги (лечение в санатории, отдых и развлечения на курорте в горах, возможность бесплатно пользоваться пляжем и библиотекой).

На курортах Краснодарского края, в Сочи, Анапе, Геленджике, летом фокус на туризме и всём, что с ним связано. В отели и гостевые дома на летний сезон ищут горничных с проживанием, администраторов, портье, специалистов по бронированию, носильщиков, аниматоров. В санатории приглашают врачей, фельдшеров и младший медперсонал. Также можно устроиться спасателем на пляж, экскурсоводом на курорт в горах, продавцом мороженого или курортных товаров. И конечно, всегда нужны уборщики, грузчики, разнорабочие.

«В большинстве регионов ЮФО катастрофически не хватает сотрудников в сфере рабочего персонала и в сегменте ресторанного бизнеса — можно рассмотреть это направление для сезонной работы и устроиться поваром, официантом, хостес, барменом, бариста, посудомойщиком и аниматором. Летом в Ростовской области особенно остро ощущается дефицит рабочего персонала, потому что многие уезжают на заработки ближе к морскому побережью», - говорит Екатерина Харченкова, менеджер по работе с ключевыми клиентами hh.ru Юг. 

В Ставропольском крае (Железноводск, Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, Минеральные Воды) вместе с потоком туристов растёт потребность в сотрудниках торговли, поэтому на лето можно устроиться, например, продавцом-кассиром в торговый центр. Вы можете выбрать вакансии с удобным графиком, найти работу с полной занятостью или подработку (от 4 часов в день, по выходным, по вечерам и так далее).

«В Ростове-на-Дону и Ростовской области уже начался горячий сезон подработок, он продлится до августа. Это отличная возможность для соискателей из других регионов найти дополнительный заработок. А работодатели будут очень рады сотрудникам, которые смогут включиться в работу даже на несколько часов в день», - добавляет Юлия Климова, менеджер по работе с клиентами hh.ru Юг. 

Летом появляется немало вакансий для студентов и ребят от 14 лет. Многие компании готовы нанимать на сезонную работу несовершеннолетних. Школьники могут найти вакансии в сфере общепита, например на позиции помощника повара. Или работать курьерами, кладовщиками в производственных компаниях, горничными или уборщиками в отеле.

Как на hh.ru находить работу на лето

Введите в поисковой строке ключевое слово «лето» и укажите, как применять этот фильтр, — «в описании вакансии». Предложенные вакансии вы можете фильтровать по региону или городу, уровню оплаты труда, отрасли и так далее. Можно выбрать вакансии, доступные с 14 лет, или подходящий вам формат подработки.

Сейчас самое время искать работу на лето, если вы хотите заработать, получить полезный опыт или освоить новую профессию. Регулярно просматривайте вакансии, активно откликайтесь. И кто знает, возможно, сезонная работа перерастёт в постоянную и станет началом вашей стремительной карьеры.

Топ-15 вакансий для летней подработки на юге:

  1. Повар на море (Геленджик), от 140 000 до 155 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/97887807 
  2. Повар в отель (Адлер), до 100 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/93920159 
  3. Продавец натуральной косметики (Анапа), от 100 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/97923327 
  4. Повар на море (Ейск), от 85 000 ₽ до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/95137124 
  5. Кондитер в отель (Анапа), от 85 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/98253488 
  6. Фармацевт-провизор (Сочи), от 80 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/92946282 
  7. Горничная (Анапа), до 70 000 ₽ до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/99331146 
  8. Горничная на Базу отдыха (Азовское море), от 55 000 до 65 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/99475176 
  9. Администратор бассейна (Ростов-на-Дону), от 57 471 ₽ до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/95984417 
  10. Водитель (Геленджик), 53 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/98075341 
  11. Продавец (Черноморское побережье), от 51 300 до 85 500 ₽ до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/92083920 
  12. Бармен (аэропорт Сочи), от 50 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/98795605 
  13. Продавец-кассир на шаурму, хот-доги и мороженое (Сириус), от 45 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/95603436 
  14. Рабочий погрузочно-разгрузочных работ (Адлер), от 42 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/97121502  
  15. Рабочий зеленого хозяйства (Туапсе), от 32 300 ₽ до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/97290360 

(фото с https://bangkokbook.ru) 

20 май 09:48 | : Экономика

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