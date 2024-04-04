Архангелогородцы бывают склонны к конкурентной разведке

18% архангелогородцев пойдут на интервью в компанию, в которой не хотят работать: кто-то в надежде на чудо, кто-то, чтобы потренироваться в навыках самопрезентации.

18% соискателей из Поморья придут на собеседование в компанию, где не хотят работать. Чаще всего — в надежде, что мнение о работодателе после интервью изменится, компания предложит отличные условия работы и высокую зарплату.

На собеседования также сходят ради получения опыта общения с рекрутерами или чтобы оценить свою стоимость на рынке труда. Между прочим, отнимать время у рекрутеров с такой целью не стоит, потому что на SuperJob публикуются бесплатные обзоры зарплат по наиболее востребованным профессиям.



Интересно, что чаще всего готовность посетить собеседование в компании, где не планируют работать, высказывали те северяне, кто зарабатывает больше. Их основные цели — конкурентная разведка и новые контакты в бизнес-среде.