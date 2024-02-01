В Архангельской области английский язык в цене у работодателей

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, растет ли спрос на специалистов со знанием английского языка, и влияет ли данный навык на уровень заработной платы.
С января по апрель 2024 года в России было открыто 37,6 тысяч вакансий, где среди требований к кандидатам указано знание английского языка, и это на 11% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В регионах СЗФО было открыто почти 6 тыс. подобных вакансий. За год спрос на специалистов со знанием английского языка на Северо-Западе страны вырос на 10%. А вот зарплаты для таких специалистов выросли более существенно.
Так, аналитика показывает, что специалисты со знанием английского могут зарабатывать выше рынка. Например, в целом по РФ 2024 году средняя предлагаемая зарплата в вакансиях с требованием знания английского языка составляет 75,8 тыс. рублей, и это на 11,3 тыс. рублей выше, чем медиана предлагаемых заработных плат в целом по стране.
В регионах СЗФО аналогичная ситуация: зарплаты в вакансиях со знанием языка выше на 13,3 тыс. рублей средних по рынку, и составляют 71,1 тыс. рублей (в Архангельской области – 73.5 тыс). В Петербурге тоже кандидаты, знающие английский язык более «дороги» для работодателей. В вакансиях с требованием знания английского средняя зарплата в Петербурге на уровне 87,9 тыс., что на 14,1 тыс. больше, чем средняя зарплата на рынок труда Петербурга.
Специалисты, которым английский язык поможет в поиске работы и построении карьеры, это, прежде всего, программисты и разработчики: на них приходится 8,2% от всех вакансий, где указано требование владения данным языком. Далее в ТОП попали менеджеры по продажам (7,6%), менеджеры по закупкам (4%), секретари и помощники руководителя (3,7%), менеджеры по логистике и ВЭД (3,4%), маркетологи (3,2%), инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики (3%), педагоги (2,5%), специалисты технической поддержки, а также аналитики (по 2,4%).
Насколько отличается зарплата для соискателей, знающих английский язык и для соискателей, не имеющих знания английского языка по регионам РФ, 2024 год, по данным hh.ru:
регион\ФО
уровень зарплаты в вакансиях с требования знания английского языка
средняя зарплата в целом по рынку труда
разница в руб
разница в %
Москва
111300
88200
23100
26%
Санкт-Петербург
87900
73800
14100
19%
Центральный ФО без Мск
78400
62100
16300
26%
Дальневосточный ФО
77800
76800
1000
1%
Уральский ФО
76000
62100
13900
22%
Северо-Западный ФО без СПб
71100
57800
13300
23%
Сибирский ФО
70100
60200
9900
16%
Южный ФО
66800
57400
9400
16%
Приволжский ФО
66000
56200
9800
17%
Северо-Кавказский ФО
53300
50800
2500
5%
РФ в целом
75870
64540
11330
18%
(картинка с https://rtek24.ru/yaziyk-anekdotiy)