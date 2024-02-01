В Архангельской области английский язык в цене у работодателей

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, растет ли спрос на специалистов со знанием английского языка, и влияет ли данный навык на уровень заработной платы.

С января по апрель 2024 года в России было открыто 37,6 тысяч вакансий, где среди требований к кандидатам указано знание английского языка, и это на 11% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В регионах СЗФО было открыто почти 6 тыс. подобных вакансий. За год спрос на специалистов со знанием английского языка на Северо-Западе страны вырос на 10%. А вот зарплаты для таких специалистов выросли более существенно.

Так, аналитика показывает, что специалисты со знанием английского могут зарабатывать выше рынка. Например, в целом по РФ 2024 году средняя предлагаемая зарплата в вакансиях с требованием знания английского языка составляет 75,8 тыс. рублей, и это на 11,3 тыс. рублей выше, чем медиана предлагаемых заработных плат в целом по стране.

В регионах СЗФО аналогичная ситуация: зарплаты в вакансиях со знанием языка выше на 13,3 тыс. рублей средних по рынку, и составляют 71,1 тыс. рублей (в Архангельской области – 73.5 тыс). В Петербурге тоже кандидаты, знающие английский язык более «дороги» для работодателей. В вакансиях с требованием знания английского средняя зарплата в Петербурге на уровне 87,9 тыс., что на 14,1 тыс. больше, чем средняя зарплата на рынок труда Петербурга.

Специалисты, которым английский язык поможет в поиске работы и построении карьеры, это, прежде всего, программисты и разработчики: на них приходится 8,2% от всех вакансий, где указано требование владения данным языком. Далее в ТОП попали менеджеры по продажам (7,6%), менеджеры по закупкам (4%), секретари и помощники руководителя (3,7%), менеджеры по логистике и ВЭД (3,4%), маркетологи (3,2%), инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики (3%), педагоги (2,5%), специалисты технической поддержки, а также аналитики (по 2,4%).

Насколько отличается зарплата для соискателей, знающих английский язык и для соискателей, не имеющих знания английского языка по регионам РФ, 2024 год, по данным hh.ru:

регион\ФО уровень зарплаты в вакансиях с требования знания английского языка средняя зарплата в целом по рынку труда разница в руб разница в % Москва 111300 88200 23100 26% Санкт-Петербург 87900 73800 14100 19% Центральный ФО без Мск 78400 62100 16300 26% Дальневосточный ФО 77800 76800 1000 1% Уральский ФО 76000 62100 13900 22% Северо-Западный ФО без СПб 71100 57800 13300 23% Сибирский ФО 70100 60200 9900 16% Южный ФО 66800 57400 9400 16% Приволжский ФО 66000 56200 9800 17% Северо-Кавказский ФО 53300 50800 2500 5% РФ в целом 75870 64540 11330 18%

(картинка с https://rtek24.ru/yaziyk-anekdotiy)