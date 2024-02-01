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В Архангельской области английский язык в цене у работодателей

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, растет ли спрос на специалистов со знанием английского языка, и влияет ли данный навык на уровень заработной платы.  

С января по апрель 2024 года в России было открыто 37,6 тысяч вакансий, где среди требований к кандидатам указано знание английского языка, и это на 11% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В регионах СЗФО было открыто почти 6 тыс. подобных вакансий. За год спрос на специалистов со знанием английского языка на Северо-Западе страны вырос на 10%. А вот зарплаты для таких специалистов выросли более существенно. 

Так, аналитика показывает, что специалисты со знанием английского могут зарабатывать выше рынка. Например, в целом по РФ 2024 году средняя предлагаемая зарплата в вакансиях с требованием знания английского языка составляет 75,8 тыс. рублей, и это на 11,3 тыс. рублей выше, чем медиана предлагаемых заработных плат в целом по стране. 

В регионах СЗФО аналогичная ситуация: зарплаты в вакансиях со знанием языка выше на 13,3 тыс. рублей средних по рынку, и составляют 71,1 тыс. рублей (в Архангельской области – 73.5 тыс). В Петербурге тоже кандидаты, знающие английский язык более «дороги» для работодателей. В вакансиях с требованием знания английского средняя зарплата в Петербурге на уровне 87,9 тыс., что на 14,1 тыс. больше, чем средняя зарплата на рынок труда Петербурга. 

Специалисты, которым английский язык поможет в поиске работы и построении карьеры, это, прежде всего, программисты и разработчики: на них приходится 8,2% от всех вакансий, где указано требование владения данным языком. Далее в ТОП попали менеджеры по продажам (7,6%), менеджеры по закупкам (4%), секретари и помощники руководителя (3,7%), менеджеры по логистике и ВЭД (3,4%), маркетологи (3,2%), инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики (3%), педагоги (2,5%), специалисты технической поддержки, а также аналитики (по 2,4%).

Насколько отличается зарплата для соискателей, знающих английский язык и для соискателей, не имеющих знания английского языка по регионам РФ, 2024 год, по данным hh.ru:

регион\ФО 

 

 

уровень зарплаты в вакансиях с требования знания английского языка

средняя зарплата в целом по рынку труда 

разница в руб

 

разница в %

 

Москва

111300

88200

23100

26%

Санкт-Петербург

87900

73800

14100

19%

Центральный ФО без Мск

78400

62100

16300

26%

Дальневосточный ФО

77800

76800

1000

1%

Уральский ФО

76000

62100

13900

22%

Северо-Западный ФО без СПб

71100

57800

13300

23%

Сибирский ФО

70100

60200

9900

16%

Южный ФО

66800

57400

9400

16%

Приволжский ФО

66000

56200

9800

17%

Северо-Кавказский ФО

53300

50800

2500

5%

РФ в целом

75870

64540

11330

18%

 (картинка с https://rtek24.ru/yaziyk-anekdotiy

 

02 май 07:57 | : Экономика

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