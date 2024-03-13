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РВК-Архангельск получил экологическое разрешение на использование ЦОСК

Архангельский водоканал получил комплексные экологические разрешения (КЭР) для объектов очистных сооружений канализации. Разрешительный документ выдан 11 апреля 2024 года.

Этот природоохранный документ содержит требования и нормативы, которые позволяют обеспечить снижение негативного воздействия на окружающую среду при очистке городских сточных вод.

«В нашей стране проводятся  реформы экологического регулирования для перехода на наилучшие доступные технологии (НДТ), в том числе при очистке сточных вод. Их цель – мотивировать предприятия к внедрению НДТ, что позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду, решить задачи технологического переоснащения производств, - рассказала начальник управления охраны труда, экологической, промышленной, пожарной безопасности и ГОЧС РВК-Архангельск Нина Григорчук. - Для получения КЭР была проведена большая работа, начиная с 2022 года. На предприятии была создана рабочая группа и привлечена специализированная организация».

Реконструкция очистных сооружений канализации, запланированных в рамках КЭР,  направлена на внедрение наилучших доступных технологий. Это позволит эффективно заменить устаревшие технологи на современные и улучшить качество очищенных сточных вод.

«Мы планомерно вели подобную работу и ранее, теперь она будет дополнительно усилена. С получением КЭР на нас ложится еще большая ответственность – необходимо строго соблюдать условия его выдачи. Комплексное экологическое разрешение предусматривает в течение 7 лет проведение модернизации сооружений, которая позволит улучшить качество очистки стоков, что пойдет на пользу экологии региона. Компания РВК-Архангельск, являясь экологически ответственным предприятием, уделяет большое внимание вопросам охраны окружающей среды и соблюдению требований природоохранного законодательства. Забота об охране окружающей среды является стратегическим приоритетом и важным фактором устойчивого развития  предприятия», - отметил генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев.  
Справка: В соответствии с федеральным законом «Об охране окружающей среды» предприятия, осуществляющие хозяйственную или иную деятельность на объектах I категории негативного воздействия на окружающую среду, обязаны до 01.01.2025 г. получить комплексное экологическое разрешение (КЭР).

15 апрель 11:08 | : Экономика

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