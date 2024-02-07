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Архангелогородцы оценили преимущества своей работы

Служба исследований hh.ru выяснила, насколько работающие жители Архангельской области удовлетворены такими ключевыми составляющими работы как зарплата, соцпакет, коллектив, руководство, карьерные перспективы, обучение, культура, месторасположение и др.  

Исследование hh.ru показывает, что жители региона оказались достаточно требовательными к своим компаниям, работе и коллегам. Так, средний балл, который местные респонденты поставили своему руководству в сумме менее 3 баллов из пяти. Лишь 19% опрошенных поставили «пятёрку» своим руководителям. С другой стороны, треть (46%) поставили «двойку» своему руководству, остальных взаимоотношения с начальством более-менее устраивают. 

Также одни из самых низких оценок по сравнению с жителями других регионов местные работники ставили возможности проходить обучение за счёт компании – больше половины опрошенных (57%) поставили лишь 1 балл из 5 возможных. 

Также каждый второй опрошенный (50%) заявил, что не доволен изменениями, происходящими в компании. Еще треть (40%) не довольны культурой общения в их компании. А 32% опрошенных крайне не устраивают рабочие процессы, которые им не понятны и не прозрачны для работников. Соцпакет не радует еще 50% опрошенных (чаще всего эти люди ставили лишь 1 балл из 5 возможных). Также среди проблемных зон для работающих местных жителей – перспективы карьерного роста. Половина респондентов (34%) указали низкий уровень развития этой составляющей у них на работе. 

Среди положительных оценок: 51% или каждого второго опрошенного устраивает в регионе расположение офиса компании или промплощадки, где они работают. Еще 48% устраивают условия труда на работе, а каждого третьего (27%) в целом радуют его рабочие задачи.  

А вот зарплата полностью устраивает лишь пятую часть опрошенных (19%), при этом каждого третьего опрошенного работника в регионе его зарплата не устраивает вообще – сразу 50% поставили самый низкий балл уровню их дохода. Коллектив и своих коллег работники оценили «на троечку»

 (фото с https://otr-online.ru

28 февраль 08:00 | : Экономика

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