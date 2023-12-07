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Дороги Архангельска попали под прицел видеокамер

О сути программы «Сити Софт» рассказывает градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- С середины февраля в тестовом режиме мы используем программный комплекс «Сити Софт» для контроля за содержанием дорог Архангельска.

 На нескольких автобусах установлены видеокамеры, фиксирующие состояние дороги перед транспортным средством. Данные видеопотока анализирует искусственный интеллект и выявляет несоответствия установленным критериям.

 Внедрение системы позволяет нам оперативно получать данные о заснеженности дорог, дефектах асфальтового покрытия и разметки, состоянии опор освещения и дорожных знаков. Программный комплекс дополняет работу департамента транспорта и подрядчиков по контролю за содержанием улиц: сразу становится ясно, где нужно сосредоточить усилия дорожных служб.

 Это еще один важный элемент развития интеллектуальной транспортной системы Архангельска. Пока комплекс работает в пилотном режиме, а в дальнейшем нам предстоит расширить его на другие маршруты автобусов. За подобными решениями будущее!

04 март 11:46 | : Экономика

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