Архангелогородцы поделились секретом своих высоких зарплат

Служба исследований hh.ru в ходе опроса местных жителей выяснила, что 53% горожан видят прямую связь роста доходов на данный момент и то, что они начали работать в раннем возрасте (до 17-20 лет).

Опрос работающих жителей региона показывает, что чем раньше они начинали работать (пусть даже не полный день), тем больше они сейчас зарабатывают. Так, респонденты, начавшие трудовую деятельность в 17 лет и раньше в 52% случаев, заявляли: они видят корреляцию ранней работы в прошлом и высокой зарплаты сейчас. Среди респондентов, начавших трудится с 18-20 лет таких уже меньше, а именно 27%. Интересно, что такой тренд отмечают про себя и мужчины, и женщины.

Чаще других заявляли о пользе раннего трудоустройства и достойного заработка в будущем юристы (сразу 57% представителей этой профессии), работники ресторанного и гостиничного бизнеса (56%), строители и проектировщики (53%), а также эйчары (52%).

Уроки и опыт, полученные на первой работе помогли найти более высокий и достойный доход также 48% маркетологам, 45% финансистам, 42% ИТ-специалистам и 39% представителям научной и образовательной сферы.

Между тем 83% молодых жителей Архангельской области в возрасте от 17 и до 20 лет хотели бы найти работу в самое ближайшее время. Но при этом есть целый ряд причин, который их останавливает. Так, 44%, то есть почти каждый второй признается, что видит сложности с поиском хорошей работы. У 31% есть страх, что у них ничего не получится на работе.

29% видят проблему совмещения работы и учебы. 21% опасаются, что наткнутся на плохих работодателей. У 15%, есть желание, но увы нет времени на работу. А 13% опрошенных искать работу запретили родители.

И лишь 5% опрошенных молодых жителей региона заявили, что у них необходимости в дополнительном заработке или получении какого-либо рабочего опыта в профессии.