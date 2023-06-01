Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцы поделились секретом своих высоких зарплат

Служба исследований hh.ru в ходе опроса местных жителей выяснила, что 53% горожан видят прямую связь роста доходов на данный момент и то, что они начали работать в раннем возрасте (до 17-20 лет).   

Опрос работающих жителей региона показывает, что чем раньше они начинали работать (пусть даже не полный день), тем больше они сейчас зарабатывают. Так, респонденты, начавшие трудовую деятельность в 17 лет и раньше в 52% случаев, заявляли: они видят корреляцию ранней работы в прошлом и высокой зарплаты сейчас. Среди респондентов, начавших трудится с 18-20 лет таких уже меньше, а именно 27%. Интересно, что такой тренд отмечают про себя и мужчины, и женщины. 

Чаще других заявляли о пользе раннего трудоустройства и достойного заработка в будущем юристы (сразу 57% представителей этой профессии), работники ресторанного и гостиничного бизнеса (56%), строители и проектировщики (53%), а также эйчары (52%). 

Уроки и опыт, полученные на первой работе помогли найти более высокий и достойный доход также 48% маркетологам, 45% финансистам, 42% ИТ-специалистам и 39% представителям научной и образовательной сферы. 

Между тем 83% молодых жителей Архангельской области в возрасте от 17 и до 20 лет хотели бы найти работу в самое ближайшее время. Но при этом есть целый ряд причин, который их останавливает. Так, 44%, то есть почти каждый второй признается, что видит сложности с поиском хорошей работы. У 31% есть страх, что у них ничего не получится на работе. 

29% видят проблему совмещения работы и учебы. 21% опасаются, что наткнутся на плохих работодателей. У 15%, есть желание, но увы нет времени на работу. А 13% опрошенных искать работу запретили родители. 

И лишь 5% опрошенных молодых жителей региона заявили, что у них необходимости в дополнительном заработке или получении какого-либо рабочего опыта в профессии.  

04 сентябрь 07:56 | : Экономика

Главные новости


Вселенная Баха. Хорошо темперированный клавир
Леонид Слуцкий обещал Леониду Чертоку отдых в санатории "Беломорье"

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2023 (36)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20