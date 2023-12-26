Заключенные Поморья продолжают обеспечивать регион почтовыми отделениями

В исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области завершены работы по исполнению государственного контракта по изготовлению модульного здания для «Почты России». Его уже успешно транспортировали из Вельска в Пинежский округ.

С целью осуществления контроля за погрузкой МОПС в ИК-14 приехала заместитель директора Архангельского телекоммуникационного центра Светлана Докудовская. Для максимально безопасной транспортировки модульного здания, а также сохранности установленного в нем оборудования и встроенной мебели все было тшательно упаковано и переложено мешками с мягкой древесной стружкой и картоном.

Сегодня объект уже находится в поселке Шуйга на месте, где будет функционировать. Изготовленное мобильное помещение почтовой связи полностью автономное и сразу готово к использованию, для начала его работы требуется только точка подключения электричества. Установят здание на бетонное основание.

Это двенадцатое модульное здание, изготовленное в центрах трудовой адаптации осужденных в исправительных колониях УФСИН России по Архангельской области. Все они действуют в отдаленных населенных пунктах Холмогорского, Пинежского, Плесецкого округов и Устьянского района.

Данный заказ выполнен в рамках государственного контракта между ИК-14 регионального УФСИН и Архангельским телекоммуникационным центром, подведомственным региональному министерству связи и информационных технологий.

- Мы надеемся, что подобное сотрудничество будет продолжено, - отметил заместитель начальника - начальник центра ИК-14 УФСИН России по Архангельской области Александр Заостровцев. - Нами направлено коммерческое предложение на изготовление ещё трех модульных зданий. Для нас это очень необходимые заказы, поскольку осужденные получат работу. Они будут иметь возможность выплатить нанесенный преступлением ущерб государству или потерпевшим, алименты, а также получить трудовой стаж, что очень важно для их социальной адаптации после освобождения.