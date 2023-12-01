Заключенные обеспечивают глубинку Поморья почтовыми отделениями

В Центре трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) закончены работы по исполнению государственного контракта. Экспертная комиссия от заказчика приняла работы и уже в самое ближайшее время новое мобильное отделение почтовой связи будет установлено в поселке Шуйга Пинежского района.

Осужденные ИК-14 трудились над созданием модульного здания для почты в течение трех месяцев. Внешняя и внутренняя отделка выполнена современными материалами, каркас очень надёжный, снаружи обшит цветным профилированным железом по цветовой гамме заказчика. Качественные стеклопакеты и эффективное утепление спасет в любые морозы. Приехавшие специалисты проверили внешний вид и документацию на соответствие всем заявленным требованиям.

Готовое отделение оснащено всем самым необходимым: вся внутренняя и внешняя отделка, выполнены отбывающими наказание. Мобильное помещение почтовой связи полностью автономное и сразу готово к использованию, для его установки требуется только точка подключения электричества.

- МОПС укомплектован всеми инженерными коммуникациями – системами вентиляции и кондиционирования, тепловой завесой, пожарной сигнализацией. Имеется даже аварийное освещение на случай отключения электричества, а также дополнительное оборудование и системы. Для удобства работников будет установлен умывальник с подогревом воды и биотуалет, - отметил заместитель начальника ИК-14 УФСИН России по Архангельской области Александр Заостровцев.

Рабочее место специалиста почты уже оборудовано необходимой мебелью - шкафами, витринами, столами, которые также изготовили на режимной территории. Для осуществления доступности малоподвижных групп населения перед входом предусмотрен пандус. Сумма государственного контракта по заказу составила почти два миллиона рублей.

Подобные мобильные отделения, изготовленные осужденными Поморья, уже функционируют в ряде отдаленных населенных пунктах Холмогорского, Устьянского, Пинежского, Плесецкого районов. Местные жители в них обеспечиваются всеми услугами почтовой связи.

Маркетинговые службы УФСИН России по Архангельской области при заключении контрактов акцент делают на муниципальные и региональные заказы. Создавая рабочие места для отбывающих наказание, они обеспечивают выплату осужденными нанесенного ущерба государству или гражданам, а также дают возможность получать трудовой стаж, что важно для их соцадаптации после освобождения.