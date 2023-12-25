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Пассионария Чиркова предлагает убрать продажу алкоголя за городскую черту

На волне борьбы с «наливайками», бывший политик, а ныне скромный чиновник архангельской городской администрации Ирина Чиркова предложила радикальный метод борьбы с алкоголизацией населения.

Неистовая Ирина Александровна ссылается на якутский опыт. Цитата из ее пламенной речи в ВК:

- Здесь интересен опыт Якутии. Алкоголь там не продается в одних торговых помещениях с продуктами. Запрещены яркие, навязчивые вывески алко- и вейпмаркетов. А в трети из всех муниципалитетов Якутии по решениям местных народных сходов продажа алкоголя вообще вынесена за территорию населенных пунктов. Итоги такой «оградительной» работы впечатляют: снижение преступности, увеличение продолжительности жизни и рождаемости…

Так и видится сельпо в чистом поле, а к нему километровая очередь из страждущих…

Кое-кто уже обвинил Чиркову в экономическом экстремизме. Ведь акцизы на продажу алкоголя приносят в бюджет ощутимую долю доходов, а очередное запретительство нарушает гармоничное восприятие мира у избирателей. И это на пороге президентских выборов!

Наблюдатели от редакции, в свою очередь, советуют Ирине Александровне быстрее определяться в политическом плане и вступать в ряды «Единой России» по примеру других бывших оппозиционеров. Политическая стабильность – стабильность в душе и карьере!

P.S. Комментарий пользователя ВК:

Какую только чушь не придумают, оставить алкомагазины в покое и сделать круглосуточными, как в Белоруссии, ни одного пьяного не видел.  И водку продавать хорошую, без похмелья. И голову чтоб не сносило…

09 февраль 13:39 | : Экономика / Скандалы

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