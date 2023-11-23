Архангелогородцы выступают за закрытие микрофинансовых организаций

70% опрошенных жителей Поморья высказались за запрет организаций, выдающих экспресс-займы: «Слишком много мошенников, нет контроля их деятельности»; «Деньги должны выдаваться только после серьезной проверки и только банками».

Против ликвидации МФО — 6% россиян. «Доступ к финансам должен быть у всех граждан РФ, независимо от их дохода»; «Такие организации очень нужны, но следует провести ликбез с потенциальными заемщиками»; «Микрозаймы иногда могут стать единственным решением в сложных вопросах», — комментируют свою позицию респонденты. 24% затруднились с ответом.

Примечательно, что за запрет микрофинансовых организаций реже выступают те, кто хотя бы раз пользовался их услугами. То есть, попал на бабки, и еще раз хочет…



Респонденты старше 45 лет о необходимости запрета организаций, выдающих экспресс-займы, говорили чаще тех, кто моложе (72%). Среди северян с доходом от 50 до 100 тысяч рублей в месяц против деятельности МФО выступают 77%.

(фото с https://dzen.ru)