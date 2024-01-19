Через месяц из Архангельска можно будет улететь в Екатеринбург

Аэропорт «Архангельск» им. Ф. Абрамова расширяет свою маршрутную карту.

С 21 февраля начинаются регулярные рейсы в столицу Урала.

Полетная программа предусмотрена до конца года, рейсы будут выполняться по средам, билеты уже в продаже. Время в пути составит 2 часа 20 минут.

Одновременно прорабатывается вопрос по вылетам в Минеральные Воды, Нижний Новгород и Минск.

Увеличение маршрутов, повышение пассажиропотока — это одни из важнейших задач, для реализации которых была проведена масштабная модернизация главной воздушной гавани Поморья в рамках президентского нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.