Где можно подработать в новогодние праздники. Советы северянам

1. Дед Мороз, Снегурочка и другие

Вакансии для тех, кто готов перевоплотиться в сказочных персонажей, могут быть очень разными. Например, аниматоры в отель или торговый центр, промоутеры, ведущие детских мероприятий. В Петербурге спрос на таких персонажей уже растет: более 100 вакансий с начала месяца, что на 43% больше, чем в ноябре, в других регионах СЗФО спрос тоже есть – более 200 новых вакансий, что на 32% больше, чем в ноябре. В первые недели января спрос на аниматоров тоже будет, потому искать работу еще не поздно.

Плюсы

Это очень позитивная работа — вы будете находиться в центре торжества и в окружении счастливых лиц. Задачи тоже исключительно приятные: создавать настроение, поздравлять, дарить подарки. Помимо новогодних героев, востребованы самые разные артисты: фокусники, тарологи, танцоры и так далее.

Минусы

Работа, как правило, разъездная. А значит, можно попасть в пробку, столкнуться с превратностями зимней погоды или попутешествовать на общественном транспорте с объёмным костюмом наперевес. Очень важно планировать расписание так, чтобы не опаздывать и не срывать людям праздник.

Конкуренция на рынке Дедов Морозов и Снегурочек тоже существует. Но можно подготовиться и повысить свои шансы на успех: заранее найдите напарника или напарницу, купите хорошие костюмы, разместите объявление с качественными фото, действуйте проактивно — предлагайте свои услуги различным компаниям и агентствам.

Ключевые навыки и требования

Зачастую не требуются ни опыт, ни наличие костюмов — всему обучат и предоставят праздничные наряды. От вас необходим минимум: пунктуальность, доброжелательность, ответственность и коммуникабельность. Нередко ищут артистов с опытом проведения мероприятий, навыками общения с детьми. Приветствуются творческие способности, например вокальные данные. Для разъездной работы приглашают сотрудников с личным авто.

Доход

Самый большой гонорар можно получить в новогоднюю ночь или на декабрьских корпоративах. Но и в первых числах января роль Деда Мороза не теряет своей актуальности. В зависимости от опыта за праздничный сезон можно заработать от 30 000 до 100 000 ₽ и более.

Доход может быть разным, начиная от 1500–2000 ₽ за выездное тридцатиминутное поздравление в столице или области. Это отличная подработка для харизматичных людей с хорошей речью, которые могут составить небольшую программу выступления. Верхнего предела дохода нет, всё зависит от уровня мастерства и задач. Профессиональные актёры могут заработать большие деньги, для них это золотой сезон. Сегодня актуальны онлайн-поздравления Деда Мороза. Как правило, их заказывают корпоративные клиенты для детей сотрудников.

2. Таксист, трезвый водитель

Для многих садиться за руль в праздники — значит лишать себя веселья. Люди по всей стране ездят в гости или гулять, в рестораны или клубы. И им нужно такси. А если погода плохая, то спрос на услугу резко возрастает. Ещё один полезный сервис, «трезвый водитель», тоже становится весьма популярен в период корпоративных мероприятий и длинных выходных. Спрос на водителей такси в Петербурге за последние три недели тоже есть: +19% новых вакансий за месяц, в регионах СЗФО +23% вакансий для водителей такси в преддверии Нового года.

Плюсы

Высокие тарифы на поездки. Можно заработать больше за меньшее время.

Минусы

Если хотите собрать самые выгодные заказы — стоит поработать в Новый год и первые дни января. Многие водители устраивают себе длинные смены, но это достаточно сложно. Клиенты в эти дни более шумные и порой не вполне адекватны. Например, запросто могут заснуть и вам придётся потратить время, чтобы привести их в чувство.

Ключевые навыки

Права категории B, водительский стаж — как правило, этим требования к водителям и ограничиваются. Опыт чаще всего не нужен. Как и знание местности — достаточно уметь пользоваться навигатором в смартфоне.

Доход

По статистике hh.ru, именно у водителей такси самый высокий средний доход среди всех рабочих специальностей, в среднем до 105 000 ₽ в месяц. Во время праздников, когда не все готовы пользоваться личным транспортом, можно зарабатывать больше. Особенно в тех городах, где традиционно много туристов.

3. Курьер

Работу курьером можно найти круглый год, ведь спрос на доставку велик. А в праздники он ещё выше: одним нужно доставить подарки, другим — срочно докупить горошек для оливье, и почти никому не хочется идти за покупками после бурной новогодней ночи. Аналитика hh.ru показывает, что с начала декабря спрос на курьеров в Петербурге тоже взлетел: более 2 000 новых вакансий, что на 35% больше, чем в ноябре. В других регионах СЗФО спрос на курьеров в преддверии Нового года тоже есть – более 1000 новых вакансий, что на 44% больше, чем в ноябре.

Плюсы

Эта работа подойдёт практически для всех. Есть вакансии, доступные соискателям с инвалидностью и молодёжи от 14 лет. Особых навыков не требуется, новичков всему обучат, униформу и сумки предоставят. Можно выбирать район доставки и график работы, например доставлять заказы только по вечерам. Многие компании выплачивают заработную плату ежедневно.

Минусы

Вам придётся преодолевать приличные расстояния, несмотря на погоду и качество уборки улиц и дворов. Эта работа для тех, кто готов быть в движении и способен хорошо ориентироваться в незнакомых районах.

Ключевые навыки

Требования, как правильно, нехитрые: умение доставлять заказы в целости и в срок, вежливость с клиентами. Для некоторых вакансий необходим личный транспорт, но набирают и пеших курьеров. Как правило, для работы нужен смартфон.

Доход

Это ещё одна профессия, где при минимальных требованиях можно неплохо заработать. В среднем, ежемесячный доход курьера в России составляет примерно 91 000–94 000 ₽, в Петербурге доход с учетом полной загруженности уже более 115 000, в других регионах СЗФО – от 100 000, но также с учетом полной загруженности. В зависимости от вакансии, сотрудникам доступны бонусы, питание и возможность получать чаевые от клиентов.

4. Сборщик заказов

Эта вакансия тоже стала востребованной благодаря буму доставки и спрос на сборщиков будет только расти в 2024 году. Задачи — комплектовать заказы в магазине или на складе, проверять товары (например, срок годности) и выкладывать их для передачи клиентам или для курьеров. Судя по росту числа вакансий для сборщиков заказов петербуржцы и другие жители СЗФО начали активно покупать подарки родным и близким к Новому году: работодатели с начала декабря увеличили число вакансий для сборщиков на 20%.

Плюсы

Можно выбрать магазин рядом с домой и подходящий график. Работать полный день или несколько часов. Сотрудников обычно обеспечивают униформой. Нередко предлагают премии, бонусы, питание и даже карьерный рост. Среди условий встречаются страхование жизни и здоровья, компенсация мобильной связи и интернета, фитнеса. Опыт, как правило, не требуется.

Минусы

Большинство вакансий подразумевает физические нагрузки. Если предстоит работать с продуктами питания, то понадобится санитарная книжка. Но можно выбрать работодателя, который компенсирует затраты на её получение. При трудоустройстве обязательно уточните, за что и в каком размере вас могут оштрафовать. Или сразу выбирайте вакансию, которая не подразумевает санкций для сотрудников. Ещё один нюанс — может потребоваться телефон или планшет на базе Android.

Ключевые навыки

Чаще всего в вакансиях указывают стандартный набор: коммуникабельность, готовность работать в команде, внимательность, аккуратность. Также важны хорошая обучаемость и скорость работы, грамотная речь. Опыт кладовщика, сборщика или комплектовщика будет плюсом.

Доход

От 1500 ₽ за смену. В крупных сетях можно рассчитывать на 5000 ₽ в день и более.

(фото с https://i3vestno.ru