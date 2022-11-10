Архангельский рынок труда обгоняет Москву по спросу на персонал

Аналитики hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали, рынок труда Архангельской области в декабре и выяснили, что по ряду отраслей и сфер местный рынок превышает среднероссийские показатели, а также развивается и набирает персонал намного быстрее чем московский сегмент рынка.
Принято считать, что искать работу в конце декабря и сразу после январских праздников невыгодно: якобы работодатели малоактивны на рынке труда и снижают спрос на персонал, а значит и вакансий интересных мало. Для ряда регионов данный тезис может быть справедлив. Например, в Москве за последний месяц лишь в 8 из 29 профессиональных сфер работодатели увеличили число предложений о работе.
В свою очередь архангельские работодатели, судя по спросу на персонал и числу новых рабочих мест, не планируют уходить на новогодние каникулы и продолжают активно искать сотрудников. Так, число новых вакансий достаточно ярко выросло сразу в 12 профессиональных сферах по сравнению, например, с московскими показателями или среднероссийскими значениями.
Сильнее всего спрос на новый персонал по сравнению с общероссийскими и московскими показателями в Архангельской области вырос в сфере «Страхование» (+109%), в то время как в Москве спрос на страховщиков упал на 3%. Также в Архангельской области намного выше спрос и прирост вакансий по сравнению с общероссийскими и московскими показателями на работников в сфере консалтинга (+15% новых рабочих мест), в сфере безопасности, в автобизнесе, а также в ИТ-области. Местные работодатели также активно ищут строителей (+4% новых вакансий) в то время, как по России спрос на строителей упал на 2%, а в Москве на 1%. В регионе более выражен, чем в среднем по России спрос на бухгалтеров, а также юристов.
Сфера
Архангельская область
Москва
Россия
Страхование
109%
-3%
28%
Консультирование
15%
-4%
-3%
Безопасность
14%
-2%
-1%
Автомобильный бизнес
8%
0%
-1%
Информационные технологии, интернет, телеком
8%
3%
3%
Строительство, недвижимость
4%
-1%
-2%
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
4%
3%
1%
Юристы
3%
0%
-1%
Искусство, развлечения, масс-медиа
2%
-2%
-1%
Продажи
1%
1%
1%
«Мнение о том, что в конце года рынок труда «затихает» в целом было обоснованно последние годы. Как правило, в декабре работодатели подводят итоги года, закрывают отчётность и планируют следующие 365 дней. И здесь кажется уже не до новых сотрудников. Такую общую тенденцию можно было увидеть и в 2020, и в 2021 году. Тогда традиционно в ноябре-декабре работодатели снижали спрос и уменьшали число новых рабочих предложений. Между тем в декабре 2022 года ситуация совсем другая – компании продолжают поиск сотрудников и уже сейчас за неполный месяц разместили на 1,5% больше вакансий, чем в ноябре. То есть рынок пока не думает засыпать и уходить на новогодние каникулы. В связи с этим у жителей Архангельской области появляется уникальная возможность найти работу в уходящем году и начать 2023 год уже в новом карьерном треке», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.
Компании могут искать новых работников по целому ряду причин и некоторые из них очень даже выгодные для соискателей:
Искать ли работу под Новый год? Эксперты hh.ru считают, что искать и выходить на работу в конце календарного года можно и нужно. Во-первых, многие соискатели уходят на каникулы, а это значит, что конкуренция на рабочие места становится ниже. Во-вторых, работодатели все больше отказываются от мысли «рынок труда уходит на каникулы» и не снижают число вакансий. А по некоторым редким и или узкопрофильным специалистам, наоборот, могут усилить поиск. Кроме некоторых минусов для новичка (закрытие отчетов и проектов, подведение итогов и т.п.) есть и ряд плюсов: быстрый вход в новый коллектив, сниженные требования для «свежего» сотрудника и возможность еще немного отдохнуть перед новой работой на новогодних каникулах.