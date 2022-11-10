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Архангельский рынок труда обгоняет Москву по спросу на персонал

Аналитики hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали, рынок труда Архангельской области в декабре и выяснили, что по ряду отраслей и сфер местный рынок превышает среднероссийские показатели, а также развивается и набирает персонал намного быстрее чем московский сегмент рынка. 

Принято считать, что искать работу в конце декабря и сразу после январских праздников невыгодно: якобы работодатели малоактивны на рынке труда и снижают спрос на персонал, а значит и вакансий интересных мало. Для ряда регионов данный тезис может быть справедлив. Например, в Москве за последний месяц лишь в 8 из 29 профессиональных сфер работодатели увеличили число предложений о работе. 

В свою очередь архангельские работодатели, судя по спросу на персонал и числу новых рабочих мест, не планируют уходить на новогодние каникулы и продолжают активно искать сотрудников. Так, число новых вакансий достаточно ярко выросло сразу в 12 профессиональных сферах по сравнению, например, с московскими показателями или среднероссийскими значениями.

Сильнее всего спрос на новый персонал по сравнению с общероссийскими и московскими показателями в Архангельской области вырос в сфере «Страхование» (+109%), в то время как в Москве спрос на страховщиков упал на 3%. Также в Архангельской области намного выше спрос и прирост вакансий по сравнению с общероссийскими и московскими показателями на работников в сфере консалтинга (+15% новых рабочих мест), в сфере безопасности, в автобизнесе, а также в ИТ-области. Местные работодатели также активно ищут строителей (+4% новых вакансий) в то время, как по России спрос на строителей упал на 2%, а в Москве на 1%. В регионе более выражен, чем в среднем по России спрос на бухгалтеров, а также юристов. 

Сфера

Архангельская область

Москва

Россия

Страхование

109%

-3%

28%

Консультирование

15%

-4%

-3%

Безопасность

14%

-2%

-1%

Автомобильный бизнес

8%

0%

-1%

Информационные технологии, интернет, телеком

8%

3%

3%

Строительство, недвижимость

4%

-1%

-2%

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

4%

3%

1%

Юристы

3%

0%

-1%

Искусство, развлечения, масс-медиа

2%

-2%

-1%

Продажи

1%

1%

1%

 

«Мнение о том, что в конце года рынок труда «затихает» в целом было обоснованно последние годы. Как правило, в декабре работодатели подводят итоги года, закрывают отчётность и планируют следующие 365 дней. И здесь кажется уже не до новых сотрудников. Такую общую тенденцию можно было увидеть и в 2020, и в 2021 году. Тогда традиционно в ноябре-декабре работодатели снижали спрос и уменьшали число новых рабочих предложений. Между тем в декабре 2022 года ситуация совсем другая – компании продолжают поиск сотрудников и уже сейчас за неполный месяц разместили на 1,5% больше вакансий, чем в ноябре. То есть рынок пока не думает засыпать и уходить на новогодние каникулы. В связи с этим у жителей Архангельской области появляется уникальная возможность найти работу в уходящем году и начать 2023 год уже в новом карьерном треке», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад. 

Компании могут искать новых работников по целому ряду причин и некоторые из них очень даже выгодные для соискателей:

  1. Срочная замена. Обычно компании ищут человека на «горящую» вакансию, потому что текущий сотрудник вдруг решил уйти в конце года. Ситуация сложная, но не редкая: многие любят начать новый год с чистого листа и в вопросе карьеры это тоже работает. Выгодно ли откликаться на такие вакансии – в целом да, потому что ценз отбора кандидатов может быть немного ниже, ведь сотрудник требуется срочно. Но есть риски, например, придется закрывать дела и завершать работу ушедшего сотрудника. 
  2. Сезонные или праздничные вакансии. Здесь самый широкий вид подработки перед или на праздники, начиная от аниматоров Деда Мороза и Снегурочки и заканчивая упаковщиками подарков, продавцами на новогодние ярмарки, официантами, поварами, курьерами, горничными, кото и догситтерами и т.д. Откликаться нужно и можно, потому что доход, как правило, выше среднего, чем для обыкновенной подработки, и если человеку интересен дополнительный заработок. Риски: нагрузка больше, чем при обычной подработке. 
  3. Массовый набор. Он не останавливается никогда и работодателям (особенно в ретейле, транспорте, доставке товаров, колл-центрах, маркет-плейсах) постоянно нужны сотрудники. В данном случае почти нет никаких рисков, особенно, если ранее человек уже работал в какой-то из перечисленных сфер и хочет уйти в новую компанию. 

Искать ли работу под Новый год? Эксперты hh.ru считают, что искать и выходить на работу в конце календарного года можно и нужно. Во-первых, многие соискатели уходят на каникулы, а это значит, что конкуренция на рабочие места становится ниже. Во-вторых, работодатели все больше отказываются от мысли «рынок труда уходит на каникулы» и не снижают число вакансий. А по некоторым редким и или узкопрофильным специалистам, наоборот, могут усилить поиск. Кроме некоторых минусов для новичка (закрытие отчетов и проектов, подведение итогов и т.п.) есть и ряд плюсов: быстрый вход в новый коллектив, сниженные требования для «свежего» сотрудника и возможность еще немного отдохнуть перед новой работой на новогодних каникулах.  

13 декабрь 14:11 | : Экономика

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