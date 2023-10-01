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В Архангельской области входят в моду ежедневные зарплаты

Когда крайне необходимы деньги, на долгий процесс устройства на работу — отправку резюме, прохождение собеседований, получение необходимых справок — времени просто нет. В такой ситуации нужно обратить внимание на варианты в тех отраслях, где наблюдается дефицит кадров: здесь не вы ищете работодателя, а работодатель ищет вас, и зачастую он готов договариваться с вами о размере и графике выплат: два раза в месяц, еженедельно или даже каждый день в конце смены.

 В 2023 году в целом по стране работодатели указали, что готовы ежедневно выплачивать зарплату в 154 000 вакансий. Это на 107% больше, чем в 2022. Число вакансий с еженедельной выплатой зарплаты за год также выросло на 106% до 180 000 предложений о работе – в целом по России. В Архангельской области ситуация аналогичная: число вакансий с возможностью получать зарплату каждый день за год выросло на 87%, с еженедельными выплатами – на  89%. 

Работа на складе. Здесь острейшая нехватка сотрудников в логистической сфере, поэтому обратите внимание на следующие предложения:

Упаковщик интернет заказов: до 95 000 ₽ на руки
 Необходимый опыт: без опыта.
 Специальные требования: ответственность, пунктуальность.
График оплаты: ежедневно.

 Сотрудник в пункт сборки онлайн-заказов: до 87 000 ₽ на руки
 Необходимый опыт: без опыта.

График оплаты: еженедельные выплаты.

Работа за рулём

Если у вас есть права на вождение легкового автомобиля, вы крайне востребованы на рынке. Кроме вакансий личного водителя и водителя такси, обязательно рассмотрите позицию экспедитора:

Экспедитор: от 3500 ₽ за смену.
 Необходимый опыт: без опыта.
 Требования: хорошее знание русского языка и грамотная речь
График оплаты: ежедневно.

 Водитель курьер на личном автомобиле: от 4000 ₽ за смену.
 Необходимый опыт: без опыта.
 Специальные требования: Умение пользоваться приложениями-навигаторами (Яндекс Карты, 2-gis и другие) и быстро ориентироваться в пространстве и на местности.

График оплаты: ежедневно.

 Работа с документами

Если вам неинтересен ручной труд, и вы хотите устроиться на стабильную работу с перспективой повышения по должности (и с повышением зарплаты, конечно), то в вас заинтересованы компании, опубликовавшие такие вакансии:

Бухгалтер по безналичным оплатам: до 40 000 ₽ на руки.
 Необходимый опыт: без опыта.
 Специальные требования: опыт с казначейскими счетами будет преимуществом.

График оплаты: два раза в месяц.

 Менеджер по закупкам и снабжению: от 70 000 ₽ на руки
 Необходимый опыт: 1-3 года.
 Специальные требования: Средне-специальное / Высшее образование
График оплаты: два раза в месяц.

 Стоит обратить внимание на сферу ввода данных. Здесь множество вакансий, для которых не нужно осваивать таможенное законодательство:

Оператор по продаже автострахования: от 50 000 ₽ на руки.
 Необходимый опыт: без опыта.
 Специальные требования: ПК или Ноутбук с Интернетом.
График оплаты: почасовая оплата.

Работа с людьми

Всегда востребованными остаются позиции тех, кто помогает компаниям взаимодействовать с клиентом:

Менеджер по подбору и адаптации персонала: от 50 000 ₽ на руки.
 Необходимый опыт: от 1 года.
 Специальные требования: высшее образование

График оплаты: 2 раза в месяц.

 Специалист по подбору сотрудников: от 35 000 ₽ на руки.
 Необходимый опыт: не требуется.
 Специальные требования: нет.
График оплаты: два раза в месяц

 Редактор писем и сообщений - консультант: до 60 000 ₽ на руки

Необходимый опыт: не требуется.
 Специальные требования: ПК или ноутбук с интернетом, умение быстро печатать.
График оплаты: 3 раза в месяц  

27 октябрь 08:04 | : Экономика

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