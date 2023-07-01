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Архангельские работодатели с подозрением относятся к "летунам"

Соискателей, имеющих обыкновение долго не задерживаться на одном месте работы, называют «летунами». HR-менеджеров настораживают специалисты, меняющие компании чаще, чем раз в год. Это напрямую касается и рынка труда Архангельской области.

38% рекрутеров считают, что смена работы чаще, чем раз в полгода, может отрицательно отразиться на трудоустройстве и таких соискателей можно смело вносить в список «летунов». Еще для 38% подозрительны ежегодные перемещения от одного работодателя к другому. 12% «летунами» считают тех, кто меняет работу чаще, чем раз в три года. Только 8% опрошенных выступают против того, чтобы обвинять в легкомысленности соискателей с короткими периодами работы.

Какую частоту смены мест работы считают приемлемой сами соискатели? 17% северян считают, что работу следует менять как можно реже. 12% респондентов утверждают, что работу можно менять не реже, чем раз в 5 лет, 7% — не реже, чем раз в 3 года. Большинство же уверено, что менять работу нужно по обстоятельствам (51%).

07 сентябрь 10:14 | : Экономика

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