Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Кадровики рассказали всю правду о зарплатах архангельских программистов

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали ситуацию на рынке труда Архангельской области и выяснили, как за год изменилась зарплата и количество вакансий для программистов. А также насколько велика вероятность для молодых программистов получать высокую зарплату. 

С начала года в Архангельской области на hh.ru было открыто более 700 вакансий в ИТ-сфере. На программистов приходится 16% или каждое шестое объявление о работе от всего объема активных вакансий в ИТ-сфере Архангельской области. Таким образом, в целом спрос на программистов в регионе достаточно выраженный. 

Но при этом если сравнивать текущую ситуацию в ИТ-сфере региона с 2022 годом, есть небольшая разница. Так, видно, что сейчас ИТ-сектор Архангельской области в отличие от других регионов наращивает спрос на айтишников: число ИТ-вакансий в регионе по сравнению с прошлым годом увеличилось на 9%.  

«Для понимания ситуации в отрасли важно знать, что на одну вакансию в целом по ИТ-отрасли Архангельской области могут откликаться до 11 человек, а на одну вакансию для программистов – до 15. Это очень высокая конкуренция среди соискателей в целом по сфере. Но если обратить внимание на ситуацию среди начинающих айтишников, то мы увидим тоже высокий конкурс на рабочее место: более 9,5 резюме от кандидатов.  

Между тем предлагаемая зарплата в ИТ-сфере напрямую зависит от опыта и стажа работника. Так, обещанные 100 000 рублей на старте карьеры могут получить лишь единицы среди айтишников. То есть супер-высокая зарплата для начинающего ИТ без опыта – это исключение, а не правило, как думают многие. Например, в Архангельской области на данный момент начинающий программист может рассчитывать на доход не выше 45 000 рублей. А вот доход около 70 000 рублей и выше в ИТ-сфере возможен лишь после наработки 3-летнего успешного и продуктивного стажа», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО. 

По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах» от hh.ru, в диапазон зарплат в ИТ-сфере Архангельской области сейчас от 34 483 до 68 966. По сравнению с 2022 годом зарплаты в ИТ-вакансиях у местного бизнеса значительно снизились (в 2022 году зарплатная вилка была от 40 230 до 86 207). 

Более-менее существенный рост зарплат в ИТ-сфере за год зафиксирован в вакансиях Мурманской области  (рост на 6 000 рублей), Новгородской области (рост на 9 700 рублей), в Коми (рост на 1 000) и Псковской области (рост на 2800). 

регион СЗФО

Диапазон зарплат в ИТ-сфере, 2023 год

Санкт-Петербург

68 966 - 160 000

Калининградская область

40 230 - 91 954

Вологодская область

34 483 - 68 966

Ленинградская область

40 230 - 86 207

Мурманская область

40 230 - 86 207

Архангельская область

34 483 - 68 966

Новгородская область

34 483 - 68 966

Республика Карелия

34 483 - 80 460

Псковская область

34 483 - 77 500

Республика Коми

30 517 - 75 000

Ненецкий АО

24 000 - 45 172

 (фото с https://wkazarin.ru/2015/12/27/oil-niddle-import-substitution-and-lean-production/

 

05 сентябрь 09:17 | : Экономика

Главные новости


Вселенная Баха. Хорошо темперированный клавир
Леонид Слуцкий обещал Леониду Чертоку отдых в санатории "Беломорье"

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2023 (51)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20