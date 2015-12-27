Кадровики рассказали всю правду о зарплатах архангельских программистов

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали ситуацию на рынке труда Архангельской области и выяснили, как за год изменилась зарплата и количество вакансий для программистов. А также насколько велика вероятность для молодых программистов получать высокую зарплату.

С начала года в Архангельской области на hh.ru было открыто более 700 вакансий в ИТ-сфере. На программистов приходится 16% или каждое шестое объявление о работе от всего объема активных вакансий в ИТ-сфере Архангельской области. Таким образом, в целом спрос на программистов в регионе достаточно выраженный.

Но при этом если сравнивать текущую ситуацию в ИТ-сфере региона с 2022 годом, есть небольшая разница. Так, видно, что сейчас ИТ-сектор Архангельской области в отличие от других регионов наращивает спрос на айтишников: число ИТ-вакансий в регионе по сравнению с прошлым годом увеличилось на 9%.

«Для понимания ситуации в отрасли важно знать, что на одну вакансию в целом по ИТ-отрасли Архангельской области могут откликаться до 11 человек, а на одну вакансию для программистов – до 15. Это очень высокая конкуренция среди соискателей в целом по сфере. Но если обратить внимание на ситуацию среди начинающих айтишников, то мы увидим тоже высокий конкурс на рабочее место: более 9,5 резюме от кандидатов.

Между тем предлагаемая зарплата в ИТ-сфере напрямую зависит от опыта и стажа работника. Так, обещанные 100 000 рублей на старте карьеры могут получить лишь единицы среди айтишников. То есть супер-высокая зарплата для начинающего ИТ без опыта – это исключение, а не правило, как думают многие. Например, в Архангельской области на данный момент начинающий программист может рассчитывать на доход не выше 45 000 рублей. А вот доход около 70 000 рублей и выше в ИТ-сфере возможен лишь после наработки 3-летнего успешного и продуктивного стажа», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах» от hh.ru, в диапазон зарплат в ИТ-сфере Архангельской области сейчас от 34 483 до 68 966. По сравнению с 2022 годом зарплаты в ИТ-вакансиях у местного бизнеса значительно снизились (в 2022 году зарплатная вилка была от 40 230 до 86 207).

Более-менее существенный рост зарплат в ИТ-сфере за год зафиксирован в вакансиях Мурманской области (рост на 6 000 рублей), Новгородской области (рост на 9 700 рублей), в Коми (рост на 1 000) и Псковской области (рост на 2800).

регион СЗФО Диапазон зарплат в ИТ-сфере, 2023 год Санкт-Петербург 68 966 - 160 000 Калининградская область 40 230 - 91 954 Вологодская область 34 483 - 68 966 Ленинградская область 40 230 - 86 207 Мурманская область 40 230 - 86 207 Архангельская область 34 483 - 68 966 Новгородская область 34 483 - 68 966 Республика Карелия 34 483 - 80 460 Псковская область 34 483 - 77 500 Республика Коми 30 517 - 75 000 Ненецкий АО 24 000 - 45 172

(фото с https://wkazarin.ru/2015/12/27/oil-niddle-import-substitution-and-lean-production/)