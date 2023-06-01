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Жители Поморья жалуются на рост агрессии со стороны коллег по работе

Как конфликты на работе могут влиять на отношение к начальству? Почти напрямую – к такому выводы пришли эксперты hh.ru и СберУниверситета. Подробности исследования – далее.  

Недавнее исследование hh.ru показывает, что часть трудящихся усматривают в ссорах с коллегами конструктивные плюсы. Между тем есть и другая категория опрошенных, которые страдают от дрязг на работе и могут даже изменить своё отношение к компании и руководству. Так, 45% респондентов в Архангельской области заявили, что за последний год стали чаще сталкиваться с агрессией и непониманием со стороны коллег. И при этом каждый третий (29%) местный респондент признался, что в целом хорошо переживает ссоры на работе, 47% - адекватно реагируют на споры, а вот 24% или каждый четвёртый полностью выпадает из рабочего процесса и плохо справляется с рабочими конфликтами. 

Люди также оценили и умение своих руководителей справляться с ссорами. Так, 36% местных респондентов заявили, что их начальство обладает низким умением улаживать конфликты в коллективе. Исследование также показало, что способность справляться с конфликтом на работе – это красноречивый индикатор удовлетворенности сотрудников. Респонденты, считающие, что они сами «плохо» справляются с конфликтами на работе, низко оценивают и своего работодателя. 

Чтобы эффективнее разрешать конфликты в коллективе, по мнению респондентов, нужно уметь прислушиваться к противоположной точке зрения и проговаривать свои позиции до того, как разногласия перерастут в конфликт. Требуется включать эмоциональный интеллект. Слышать, слушать и не переходить на личности – рецепт успеха. Среди прочих средств регуляции конфликтов респонденты также называли:

  • Управление эмоциями
  • Использование медиатора для урегулирования отношений в коллективе 
  • Такое поведение может сказываться на частоте рабочих конфликтов с участием этих групп. 

«Медиация отличный и очень действенный метод урегулирования конфликтов и споров внутри компании. Но для эффективности рабочего взаимодействия, что непосредственно влияет на эффективность работы, одной лишь медиации бывает недостаточно. Очень важно уметь давать грамотную обратную связь, основанную на свершившихся фактах, а не на оценках. Хорошая новость в том, что медиация позволяет не только урегулировать отдельно взятый конфликт, недопонимание между коллегами и даже между командами, но и опосредованно обучает той самой правильной подаче обратной связи, поскольку сама процедура медиации строится на фактологическом анализе и не предполагает оценочных суждений», - добавляет Нинель Бокман, руководитель проекта «Медиация» в hh.ru.

 

02 август 09:23 | : Экономика

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