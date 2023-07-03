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Жители Архангельской области признались в своей конфликтности по месту работы

65% респондентов отмечают хотя бы одно положительное последствие конфликта для компании, связанное с повышением организационной эффективности. К такому выводу пришли в ходе совместного исследования СберУниверситет и крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru. Сам термин “конфликт”, который привычно воспринимается в негативном ключе, на самом деле нейтрален – коннотация зависит от того, стал ли конфликт продуктивным для коллектива. 

 

Опрос hh.ru проведенный во всех округах России и в том числе в Архангельской области показал, что местные жители достаточно часто сталкиваются и конфликтуют сами на работе (84%). Из них 7% вступают в конфликты с коллегами постоянно. Это самый высокий показатель по стране. Часто (каждую неделю) выясняют отношения на работе 20% опрошенных. Редко (не чаще 1-ого раза в месяц) конфликтуют еще 57% местных респондентов. А вот никогда не ругаются на работе лишь 16%. 

 

Опрошенные, которые указали, что сталкиваются с конфликтом на работе в числе позитивных последствий конфликтов называли лучшее понимание систем, политик и процессов (33%), достижение лучшего решения вопроса или проблемы (25%), новые идеи (21%), улучшение коммуникаций с коллегами (19%), более быстрое достижение результатов (18%) и даже выстраивание более доверительных отношений (10%). Еще 15% отметили, что из-за конфликта на работе почувствовали индивидуальный рост. 5% отметили рост уровня кооперации между коллегами после того, как они поругались и конфликт был исчерпан. При этом только 29% опрошенных не видели позитивных последствий случившихся конфликтов.  

В ходе исследования аналитики выявили, что большинство конфликтов сфокусированы скорее на межличностных противоречиях, а не на рабочих задачах. Так, 50% респондентов отметили, что чаще всего во время ссоры с коллегами они сфокусированы на том, чтобы доминировать в дискуссии. 32% стараются оспорить мнение какого-то одного члена команды. Еще треть (39%) в запале ссоры делают общие заявления без фактов или примеров, подтверждающих их. Можно сказать, что рабочие задачи – это лишь фон для межличностного конфликта. Эффективное управление конфликтами важно для сохранения талантов. Среди значимых негативных последствий конфликтов - отток кадров. Это фиксируют 37% респондентов. 

 «Убрать эмоциональный компонент из работы невозможно. Он проявляется в любых ситуациях. Поэтому акцент должен быть на умелом разрешении конфликтов, переводе их в конструктивное направление, где каждый выигрывает и находится компромисс. Не всегда получится сделать всех счастливыми, но всё равно нужно позитивное разрешение конфликта, катарсис. Если конфликт тяжелый, запущенный, то поможет только директивный подход. У руководителя есть власть, которая позволяет запретить конфликт. Хотите выяснять отношения — пожалуйста, но только не в рабочее время, не в рабочем пространстве», - отмечает Максим Киселев, директор по развитию проектов в области лидерских компетенций и мягких навыков в СберУниверситете, PhD, социальная психология (Йельский университет, США), профессор. 

21 июль 08:00 | : Будни

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