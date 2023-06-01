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Что думают архангелогородцы о повышении окладов

По мнению жителей Архангельской области, сформулированные должностные обязанности важнее повышения зарплат: 23%, заняв пост руководителя, в первые дни четко разграничили бы зоны ответственности сотрудников. 19% повысили бы зарплату, 13% ввели систему премий и бонусов.

Улучшением условий труда в роли руководителя занялись бы 12% северян. Провести оценку персонала и организовать обучение взялись бы 7 и 5% респондентов соответственно. Чтобы мотивировать персонал, 3% опрошенных расширили бы компенсационный пакет. По 2% голосов набрали такие меры как увольнение некоторых сотрудников и проведение корпоративных мероприятий.

 Заняв место руководителя, мужчины начали бы с повышения зарплат, женщины — с четкого разграничения обязанностей.

 Чем выше заработок опрошенных, тем чаще они выступают за четкое распределение обязанностей и ввод системы премирования и реже предлагают повышение зарплат и пересмотр условий труда.

20 июль 08:02 | : Экономика

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