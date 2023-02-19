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Дачный сезон открыт. «ЭкоИнтегратор» напоминает о вывозе мусора

С началом дачного сезона в СНТ Архангельской области возрастает угроза появления стихийных свалок. Чтобы ее избежать, необходимо заключить договор с региональным оператором ТКО.

Сегодня на территории Поморья действуют 248 СНТ. Договор с «ЭкоИнтегратором» на предоставление услуг по обращению с ТКО заключен у 161.

Договор с регоператором на оказание услуг по обращению с отходами СНТ обязаны заключить в соответствии со статьей 24.7. Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». В «ЭкоИнтеграторе» отметили, что у значительной части садоводчеств накопилась серьёзная задолженность в 14,5 млн рублей, возвращать которую приходится через суд. Так, на рассмотрении в данный момент находятся 34 иска.

Генеральный директор «ЭкоИнтегратора» Валерий Шушков:

— Все мы понимаем, к чему приводит отсутствие организации вывоза коммунальных отходов из дачных поселков: несанкционированные свалки и их тление на открытом солнце, повышение пожароопасности, потому что садоводы сжигают мусор, неприятные запахи и другие последствия.

Для заключения договора с регоператором все необходимые формы документов можно найти на сайте. Любые возникающие вопросы также можно задать по телефону горячей линии: 8 (8182) 63-70-05.

 

04 май 10:53 | : Экономика

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