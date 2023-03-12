Жителей Поморья стали в 5 раз чаще зазывать в космическую отрасль

Ко Дню космонавтики служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, изучила рынок труда в регионах СЗФО и составила список вакансий, связанных с космосом.

Упоминания космоса и космонавтики сегодня можно встретить в трех тысячах вакансий по всей стране, но чаще всего речь идет либо об адресе (например, проспект Космонавтов или кинотеатр «Космос»), либо об эпитетах (например, космические результаты, космический коллектив).

Вакансии, которые на самом деле связаны с освоением космоса, встречаются значительно реже – несколько сотен на всю страну. В частности, за январь-апрель 2023 года в России было открыто около 400 вакансий для различных специалистов по космическим аппаратам (чаще всего это инженеры, программисты и квалифицированные рабочие). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на специалистов по космическим аппаратам вырос в пять раз.

Какие вакансии предлагают работодатели в СЗФО:

Инженер 1 категории отдела бортовой и нормативной документации, до 54 581 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/78012715

Менеджер по продажам авиационно-технического имущества, от 40 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/78365931

UX/UI-дизайнер, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/78267423

Внешний пилот БВС/БПЛА, от 86 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/78025999

Инженер - конструктор бортового оборудования, до 75 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/76502186

Руководитель проекта (STEM), до 700 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/78875225

Оператор-инструктор по эксплуатации БПЛА (квадрокоптеры), от 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/78678770

Автор работ по авиации, до 90 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/79058531

Рейтинг вакансий специалистов в космической отрасли России: