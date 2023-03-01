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В Архангельской области растет спрос на специалистов по нейросетям

С начала года российские работодатели разместили на hh.ru более 1 200 вакансий, в которых упоминают нейросети. Это на 51% больше, чем в начале 2022 года. В регионах СЗФО рост числа вакансий с упоминанием нейронных сетей за год тоже зафиксирован: +59%. 

Аналитика вакансий показывает, что чаще всего специалистов по нейросети ищут работодатели из сферы ИТ (76% вакансий от всего объема по стране), продаж, маркетинга и рекламы, консалтинга, а также искусства и масс-медиа. Самые востребованные профессии в данном случае как у работодателей, так и у самих соискателей: лингвист-разработчик нейросетей, оператор нейросети, графический дизайнер для нейросети, арт-художник нейросети, специалист по разметке данных для обучения нейросетей. Также по 3% вакансий размещают работодатели из сферы строительства и производства. В данном случае компании ищут инженеров по нейросетям. 

 В разрезе регионов СЗФО после Петербурга (более 300 новых вакансий с начала года) по числу новых предложений о работе, связанных с работой с нейросетью, идет Калининградская область. Здесь работодатели ищут порядка 10 новых специалистов, которые могли бы заниматься нейросетью или её обучением. В данном случае регион находится на 20 месте по России по числу таких вакансий. В Архангельской области на данный момент отмечено более 5 запросов на специалистов в этой сфере. Также проявляют интерес к нейросетям работодатели из Карелии, Псковской и Новгородской области. На данные регионы в сумме приходится чуть более 3% вакансий с упоминанием нейросети на Северо-Западе.    

 «Как правило, работодатели указывают в вакансиях, что им нужны специалисты по нейросетям, которые имеют опыт работы до трех лет (такое требование содержится в 38% вакансий). В 8% предложениях о работе указано, что работодатели готовы рассмотреть кандидатов без опыта. Специалисты с внушительным опытом до 6 лет и более нужны в 29% случаев. Диапазон зарплат в вакансиях, предполагающих работу с нейросетям, на данный момент от 53 448 до 152 730», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

 Со стороны соискателей тоже есть интерес к новой области: более 7 000 россиян с начала года указали в своих резюме, что у них есть опыт работы с нейросетями. Как правило, это опыт работы, связанный с программированием, обучением нейросетей, разметкой данных для обучения, а также дизайном нейросетей. Также достаточно популярна профессия оператора нейросетей среди россиян. Именно жители СЗФО разместили или обновили с начала года более 1 300 резюме, в которых указали, что у них есть опыт работы или обучения нейросетей. Медианная зарплата, которую ожидают такие соискатели, может достигать 100 000₽. 

 Топ актуальных вакансий по работе с нейросетями, Россия: 

 Автор-лектор курса "Архитектура нейросетей", https://spb.hh.ru/vacancy/76902133

  1. Идеолог торговых стратегий на базе нейросетей, https://spb.hh.ru/vacancy/77550728
  2. Оператор нейросети, https://spb.hh.ru/vacancy/76477338
  3. Специалист по нейросетям, https://spb.hh.ru/vacancy/77851466
  4. Стажер-разработчик (компьютерное зрение), от 15 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/77172833
  5. Оператор СhatGPT и Midjourney, https://spb.hh.ru/vacancy/76963142 
  6. Специалист по нейросетям, https://spb.hh.ru/vacancy/77851466
  7. Корректор текста (пруфридер), от 45 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/77844060
  8. Специалист службы поддержки умных устройств Яндекса, до 26 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/69897650
  9. Исследователь-стажер, от 30 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/77247460
  10. Преподаватель IT-дисциплин (доцент), до 90 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/77664854

(фото с https://azned.net/

15 март 08:16 | : Экономика

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