Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Чистовая отделка и прочие ништяки. Подарки от Группы Аквилон к 8 марта

Группа Аквилон открывает весну с лучших предложений на квартиры в новостройках в Архангельске.

 В марте клиенты федерального девелопера, который в этом году отмечает 20-летие работы на рынке строительства, могут выбрать: чистовую отделку или скидку до 12 тыс. рублей с каждого квадратного метра, плюс – мебель в подарок!

 Таким образом, можно принять решение в пользу готовой и укомплектованной квартиры или максимальной скидки.

 - В результате вы получаете готовую квартиру с полной отделькой, установкой качественных межкомнатных дверей, сантехникой.  На выбор предоставляется 3 цветовых решения чистовой отделки: Graphite, Sand, Terra. Останавливаясь на данном варианте, вы решаете проблему ремонта и стоимости материалов. Скидка  - возможность снизить стоимость жилья и изначально сэкономить на покупке, а также ежемесячном платеже при использовании ипотечного кредита, - поясняет руководитель отдела продаж Группы Аквилон в Архангельске Надежда Носкина.

 Но это еще не все! При приобретении квартиры в новостройках Группы Аквилон покупатель получает сертификат или скидку на мебель или бытовую технику. Сумма сертификата рассчитывается исходя из типа квартиры и составляет до 100 тыс. рублей

 Подробности об акции, а также консультацию специалиста по покупке квартиры в новостройке можно получить по телефону: 8(8182) 65-00-08.

Напомним, что в прошлом году Группа Аквилон построила в Поморье более 120 тыс. кв. м нового жилья. Это 8 новых жилых комплексов. Северяне приобрели в новостройках компании порядка 1,8 тыс. квартир. Группа Аквилон продолжает наращивать объемы строительства в Архангельской области. В 2022 году в столице Поморья и городе корабелов началось строительство 7 объектов общей площадью почти 120 тыс. кв. м. Из них три – это новые очереди уже строящихся жилых комплексов и 4 новых объекта. Всего для приобретения северянам предложено более 1850 квартир разнообразных планировок в современных домах, расположенных в самых востребованных локациях. 

 В 2023 году на шести участках общей площадью 8,4 га планируется начать строительство 6 новых жилых комплексов площадью 120 тыс. кв. м. Кроме того, в рамках программ комплексного развития территорий и приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области рассматривается возможность приобретения еще пяти участков общей площадью 13,7 га для перспективного строительства более 160 тыс. кв. м нового современного жилья.

 * Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено. Сроки акции с 01.03.2023 года по 31.03.2023 года. Подробности на сайте www.group-akvilon.ru и по тел. 8 (8182) 60-32-10. Предложение не является публичной офертой. Отделка квартиры – стандартная чистовая отделка от застройщика в одном из 3х цветовых решениях на выбор клиента. Скидка рассчитана для квартиры площадью 34,37 м2. Мебель в подарок - сертификат в Леруа Мерлен рассчитан от типа квартир. Денежный эквивалент подарков и скидок не выплачивается. Перевод: SALE (Сайл) – Распродажа. Застройщик ООО СЗ «Парус-М». Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Валявкина. Кадастровый номер земельного участка: 29:22:023008:99. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

07 март 11:10 | : Экономика

Главные новости


Тараканище
Они за безопасность и комфорт. Депутаты АрхГордумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2023 (76)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)


Деньги


все материалы
«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20