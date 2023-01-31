Чистовая отделка и прочие ништяки. Подарки от Группы Аквилон к 8 марта

Группа Аквилон открывает весну с лучших предложений на квартиры в новостройках в Архангельске.

В марте клиенты федерального девелопера, который в этом году отмечает 20-летие работы на рынке строительства, могут выбрать: чистовую отделку или скидку до 12 тыс. рублей с каждого квадратного метра, плюс – мебель в подарок!

Таким образом, можно принять решение в пользу готовой и укомплектованной квартиры или максимальной скидки.

- В результате вы получаете готовую квартиру с полной отделькой, установкой качественных межкомнатных дверей, сантехникой. На выбор предоставляется 3 цветовых решения чистовой отделки: Graphite, Sand, Terra. Останавливаясь на данном варианте, вы решаете проблему ремонта и стоимости материалов. Скидка - возможность снизить стоимость жилья и изначально сэкономить на покупке, а также ежемесячном платеже при использовании ипотечного кредита, - поясняет руководитель отдела продаж Группы Аквилон в Архангельске Надежда Носкина.

Но это еще не все! При приобретении квартиры в новостройках Группы Аквилон покупатель получает сертификат или скидку на мебель или бытовую технику. Сумма сертификата рассчитывается исходя из типа квартиры и составляет до 100 тыс. рублей



Подробности об акции, а также консультацию специалиста по покупке квартиры в новостройке можно получить по телефону: 8(8182) 65-00-08.

Напомним, что в прошлом году Группа Аквилон построила в Поморье более 120 тыс. кв. м нового жилья. Это 8 новых жилых комплексов. Северяне приобрели в новостройках компании порядка 1,8 тыс. квартир. Группа Аквилон продолжает наращивать объемы строительства в Архангельской области. В 2022 году в столице Поморья и городе корабелов началось строительство 7 объектов общей площадью почти 120 тыс. кв. м. Из них три – это новые очереди уже строящихся жилых комплексов и 4 новых объекта. Всего для приобретения северянам предложено более 1850 квартир разнообразных планировок в современных домах, расположенных в самых востребованных локациях.

В 2023 году на шести участках общей площадью 8,4 га планируется начать строительство 6 новых жилых комплексов площадью 120 тыс. кв. м. Кроме того, в рамках программ комплексного развития территорий и приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области рассматривается возможность приобретения еще пяти участков общей площадью 13,7 га для перспективного строительства более 160 тыс. кв. м нового современного жилья.

* Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено. Сроки акции с 01.03.2023 года по 31.03.2023 года. Подробности на сайте www.group-akvilon.ru и по тел. 8 (8182) 60-32-10. Предложение не является публичной офертой. Отделка квартиры – стандартная чистовая отделка от застройщика в одном из 3х цветовых решениях на выбор клиента. Скидка рассчитана для квартиры площадью 34,37 м2. Мебель в подарок - сертификат в Леруа Мерлен рассчитан от типа квартир. Денежный эквивалент подарков и скидок не выплачивается. Перевод: SALE (Сайл) – Распродажа. Застройщик ООО СЗ «Парус-М». Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Валявкина. Кадастровый номер земельного участка: 29:22:023008:99. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф