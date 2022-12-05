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У жителей СЗФО снизилась работоспособность на фоне кризиса и политических новостей

Служба исследований hh.ru выяснила, как сильно новостной фон и кризисные явления влияют на продуктивность трудящихся. 

Масштабный опрос, проведенный среди работающих жителей СЗФО, показал, что у 32% опрошенных на фоне последних событий лет, кризиса снизилась продуктивность на работе. Ещё 11%, наоборот, заявили, что у них вырос уровень работоспособности, а 47% не почувствовали никаких изменений в своём состоянии, остальные затруднились ответить. 

Для сравнения: почувствовали, что стали хуже работать из-за ощущения нестабильности и кризиса 33% россиян, опрошенных в других городах России. При этом ощущают, что стали более продуктивны 13% респондентов, что на 2% больше, чем в СЗФО. 

Интересно, что чаще других на падение уровня работоспособности из-за негативного новостного фона и кризиса жалуются респонденты в возрасте до 24 лет (41% дали негативные ответы), в то время как опрошенные в возрасте 55 лет и старше о таком заявляют лишь в 22% случаев и чаще (в 57% случаев) говорят, что не замечают никаких изменений ни в состоянии, ни в окружающей их обстановке. 

Жители СЗФО также поделились, как в их поведении проявляется тревожные мысли и ощущение кризиса, а также как это влияет на работу. В лидерах оказались равнодушие к работе, о таком состоянии заявили 13% опрошенных и  столько же отметили, что у них выросла нагрузка на работе. Наиболее подвержены равнодушию к работе работники ресторанного и гостиничного бизнеса (33%), ИТ-специалисты и маркетологи (по 27%). О возросшей нагрузке чаще всего заявляют работники производственной сферы (23%), строители (21%) и юристы (20%). 

Ещё по 9% опрошенных в СЗФО заявили, что из-за кризиса на работе урезали или даже отменили премии. Как правило, о таком заявляют топ-менеджеры (20%), ИТ-специалисты и работники сферы продаж. 9% решили уйти в работу с головой от плохих новостей и кризиса. Чаще всего такое практикуют маркетологи, бухгалтеры и эйчары. 

Но есть и положительные явления: 4% заявили, что работодатели стали более внимательными и заботливыми к работникам, 4% отметили, что их коллектив стал более сплоченным на фоне кризиса, 2% получили возможность работать удаленно, а у 4% даже снизилась нагрузка. 


02 март 08:17 | : Экономика

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