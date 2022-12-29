В Архангельской области растет спрос на квартиры большой площади

И все благодаря доступной ипотеке...

В прошлом году реакция спроса на экономические сложности отличалась от стандартной. Обычно в условиях нестабильности повышается востребованность самых маленьких квартир. Однако сейчас, по данным Группы Аквилон, спрос на студии и однокомнатные квартиры снижается, а продажи более просторных квартир растут.

Такой тренд в 2022 году наблюдался во всех регионах где Группа Аквилон ведет строительство жилья, как в Москве и Санкт-Петербурге, так и базовом регионе компании - Архангельске и Северодвинске. Студии и однокомнатные квартиры по-прежнему остаются самыми востребованными, однако их доля в структуре продаж за год снизилась на 3 – 5,4 процентных пункта в зависимости от региона. Традиционно в кризис их популярность, напротив, растет из-за того, что спрос переключается на более дешевый продукт.

При этом востребованность средних по размеру квартир – «евродвушек», двухкомнатных квартир и «евротрёшек» (с двумя спальнями и кухней-гостиной) – за последний год выросла. В Архангельске – на 1,7%, но связано с эффектом высокой базы: в столице Поморья и год назад квартиры среднего размера были весьма популярны, на них приходилось 55,7% продаж.

Основная причина, по которой вопреки сложной ситуации в экономике вырос спрос на более дорогие квартиры – это доступная ипотека. Благодаря государственной программе льготной ипотеки и дополнительному субсидированию от застройщиков покупатели стали чаще пользоваться этим инструментом. Так, если в начале прошлого года доля ипотечного спроса составляла 60-70%, то к концу 2022 года в Архангельске она превысила 80%.

Доступная ипотека позволяет купить квартиру большей площади при том же ежемесячном платеже. Особую роль сыграло субсидирование ставок застройщиками. Сейчас из-за настороженности регуляторов такие программы практически ушли с рынка, но снижение до 3% годовых предлагается до сих пор, что расширяет возможности покупателей.

- Студии и однокомнатные квартиры – это хороший стартовый вариант для молодых специалистов. Однако для семей с детьми или пар, которые планируют ребенка в ближайшее время, нужны варианты попросторнее. Чтобы у них была возможность купить подходящее по площади жилье, необходимо развивать доступные ипотечные программы. Сейчас на смену околонулевым ставкам приходит ипотека под 3% или компенсация процентов в течение первых лет, после которых ставка повышается до 8% в рамках государственной программы, - рассказывает руководитель отдела продаж Группы Аквилон в Архангельске Надежда Носкина.

Кстати, в прошлом году Счетная палата предлагала исключить из программы государственного субсидирования ипотеки студии и однокомнатные квартиры. Однако с критикой этого предложения выступил Минстрой и представители строительного рынка. Вместо ограничений на покупку маленьких квартир государство прорабатывает меры по стимулированию спроса на более просторное жилье. В сентябре 2022 года ДОМ.РФ выступил с инициативой снижения ставок на квартиры площадью более 55 кв. м в рамках семейной ипотеки, в январе 2023 года эту инициативу поддержал Минстрой. Если такое предложение будет принято, интерес к большим квартирам вырастет как со стороны семейных покупателей, так и со стороны девелоперов при разработке квартирографии проектов.

Напомним, что в 2022 году Группа Аквилон построила в Поморье более 120 тыс. кв. м нового жилья. Это 8 новых жилых комплексов. Северяне приобрели в новостройках компании порядка 1,8 тыс. квартир. Группа Аквилон продолжает наращивать объемы строительства в Архангельской области. В 2022 году в столице Поморья и городе корабелов началось строительство 7 объектов общей площадью почти 120 тыс. кв. м. Из них три – это новые очереди уже строящихся жилых комплексов и 4 новых объекта. Всего для приобретения северянам предложено более 1850 квартир разнообразных планировок в современных домах, расположенных в самых востребованных локациях. Сейчас компания строит в архангельской области 325 тыс. кв. м жилья. Общий объем инвестиций Группы Аквилон в Поморье превышает 12 млрд рублей. По итогам 2022 года Группа Аквилон вновь удостоена одной из главных общественных наград в сфере жилищного строительства – Золотого знака «Надежный застройщик России» и подтвердила статус системообразующего предприятия РФ.

В 2023 году на шести участках общей площадью 8,4 га планируется начать строительство 6 новых жилых комплексов площадью 120 тыс. кв. м. Кроме того, в рамках программ комплексного развития территорий и приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области рассматривается возможность приобретения еще пяти участков общей площадью 13,7 га для перспективного строительства более 160 тыс. кв. м нового современного жилья.

(на фото внизу: Надежда Носкина)



