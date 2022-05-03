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Группа Аквилон выполнила проект дорожной развязки на въезде в Соломбалу

Проект дорожной развязки в районе ул. Советская – ул. Валявкина передан на согласование в администрацию Архангельска.

- Дорожная инфраструктура данного района Соломбалы нуждается в модернизации, мы приняли решение профинансировать разработку проектно-сметной документации развязки в районе улиц Советская и Валявкина. Проект передан в администрацию Архангельска. Создание новой развязки позволит существенно улучшить ситуацию с дорожным движением в этом месте, - отметил председатель Совета директоров Группы Аквилон Александр Фролов.

Проект дорожной развязки предусматривает создание кругового движения, асфальтирование 3,3 тыс. кв. м дорожного покрытия, создание центрального островка с газоном площадью 2,1 тыс. кв. м, устройство порядка 3,7 тыс. кв. м новых тротуаров, оборудование 4 пешеходных переходов, двух остановок общественного транспорта.

По программе развития застроенных территорий Группой Аквилон за свой счет расселила дом №18 на ул. Валявкина. Кроме того, чтобы осуществить комплексное освоение территории Группа Аквилон выкупила частные дома и земельные участки. Жители ветхих «деревяшек» без коммунальных удобств на полученные средства приобрели благоустроенные квартиры в центре Соломбалы. В настоящее время здесь идет строительство ЖК «Аквилон REKA». Новая развязка позволит обеспечить транспортную доступность как Соломбалы в целом, так и нового микрорайона, который строит Группа Аквилон.

Напомним, что в рамках масштабных и приоритетных региональных инвестпроектов, а также программы развития застроенных территорий и реставрации объектов культурного наследия крупнейшая строительная компания передаст Архангельской области квартиры для детей-сирот, построит новые социальные объекты, рекреационные зоны и кластер креативных индустрий.

По трем приоритетным инвестпроектам в Архангельске и Северодвинске, Группа Аквилон передаст Архангельской области более 200 квартир для предоставления по договорам социального найма детям-сиротам и жителям аварийных домов. По масштабному инвестпроекту в квартале 100 в Северодвинске компания построит и передаст безвозмездно муниципалитету детский сад на 140 мест и общедоступный парк площадью 2,5 га с берегоукреплением озера Театрального, а в рамках строительства ЖК «Аквилоnline» по соглашению с администрацией благоустроит привокзальную площадь. Еще один детсад на 125 мест в районе пр. Обводный канал – ул. Поморская и сквер на ул. Урицкого будут построены в Архангельске, в рамках договоров на развитие застроенных территорий. Они также будут переданы муниципалитету. В рамках реставрации комплекса зданий пивзавода А. Суркова в столице Поморья создается уникальное общественное пространство – кластер креативных индустрий. Также девелопер открыл собственный завод по производству железобетонных изделий на Левом берегу в Архангельске. Компании, реализующие данные проекты являются резидентами Арктической зоны РФ.

В прошлом году Группа Аквилон ввела в строй в Архангельске и Северодвинске 80 тыс. кв. м жилья. В этом году поставлена задача построить 120 тыс. кв. м. Из этого объема 45 тыс. кв. м уже введено в строй. Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон осуществляет 13 современных жилых комплексов общей площадью порядка 250 тыс. кв. м. На всех объектах работы идут по графику. У холдинга сформированы достаточные резервные производственные мощности, и он имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.
 В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время у Группы Аквилон - более 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.

 

10 август 11:00 | : Экономика

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