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В августе некоторых жителей Архангельской области ждут жирные заработки

Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда Архангельской области и выяснили, соискатели из каких профессиональных сфер могут заработать в августе больше всего.

На данный момент архангелогородцам доступно почти 5 000 вакансий, из них в более 100 работных предложений работодатели указывают зарплату от 180 000₽ и выше. Эксперты hh.ru подготовили две подборки предложений августа с самыми высокими зарплатами в различных сферах:

  1. с обычным форматом работы — в Архангельской области для тех, кто живет в этой области или хочет сюда переехать жить и работать
  2. с дистанционным форматом работы для тех, кто хочет получать высокую зарплату из любого уголка страны или мира

 

«Дорогие» вакансии в Архангельской области с традиционным форматом работы:

 

«Дорогие» вакансии для работы в дистанционном формате, доступные для соискателей из любого уголка страны:

10 август 08:49 | : Экономика

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