В августе некоторых жителей Архангельской области ждут жирные заработки

Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда Архангельской области и выяснили, соискатели из каких профессиональных сфер могут заработать в августе больше всего.
На данный момент архангелогородцам доступно почти 5 000 вакансий, из них в более 100 работных предложений работодатели указывают зарплату от 180 000₽ и выше. Эксперты hh.ru подготовили две подборки предложений августа с самыми высокими зарплатами в различных сферах:
- с обычным форматом работы — в Архангельской области для тех, кто живет в этой области или хочет сюда переехать жить и работать
- с дистанционным форматом работы для тех, кто хочет получать высокую зарплату из любого уголка страны или мира
«Дорогие» вакансии в Архангельской области с традиционным форматом работы:
- Начальник цеха, до 220 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/68085871
- Менеджер по продаже апартаментов бизнес класса, от 300 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55104311
- Руководитель строительного проекта на объект, от 200 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/67811328
- Программист 1С, до 210 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/68547573
- Начальник производственно-технического отдела, от 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68022404
- Руководитель-наставник, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67578300
- Инженер-геодезист, от 140 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67995289
- Руководитель бизнес группы, от 200 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/68480018
- Водитель автомобиля, от 130 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/68380714
- Врач стоматолог-универсал, от 350 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68390026
«Дорогие» вакансии для работы в дистанционном формате, доступные для соискателей из любого уголка страны:
- Системный архитектор, от 450 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68491306
- Пресейл-менеджер по информационной безопасности, от 250 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67786006
- Программист 1С, до 210 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/68547573
- Руководитель промышленных проектов с функциями B2B продаж, до 400 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54681235
- Руководитель интернет-проектов, до 300 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68536015
- Инженер-конструктор роботов, от 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68624711
- Продуктовый аналитик, до 260 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67644388
- Дизайн-менеджер, от 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/66810951
- Исполнительный директор, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68617002
- HR-директор, до 200 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/68069608
- Банкетный менеджер, от 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55842011
- Инженер-проектировщик, от 300 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/68362710