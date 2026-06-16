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Треть жителей Архангельска втихаря ищут новую работу

Искать новое место, еще не уволившись со старой работы, доводилось 70% жителей Архангельска («Семейный человек не может уйти в никуда»). Лишь 30% опрошенных никогда не пробовали совмещать эти процессы («Сначала увольнение, а потом поиск. Если работаешь с утра до вечера, то как найдешь?»).

 Горожане от 35 лет чаще тех, кто моложе, ищут новое место, не увольняясь со старого.

 Среди обладателей высшего образования так ищут работу 72%, а среди тех, у кого среднее профессиональное, — 69%.

 Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей реже уходят «в никуда», чем зарабатывающие меньше.

 Большинство тех, кто ищет работу, не увольняясь с предыдущего места, не делает из этого тайны (56%). Сознательно утаивал от начальства попытки трудоустройства 31% опрошенных.

 Мужчины «шифруются» чаще, чем женщины, а горожане 45+ — чаще, чем те, кто моложе.

 Среди горожан с высшим образованием тайно ищут новую работу 33%, а среди имеющих среднее профобразование — 29%.

 Респонденты с доходом от 100 до 150 тысяч рублей чаще действуют конфиденциально, чем те, кто зарабатывает меньше или больше.

(фото с https://vk.ru/wall-217569837_625)
 

17 август 09:18 | : Будни

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