Треть жителей Архангельска втихаря ищут новую работу

Искать новое место, еще не уволившись со старой работы, доводилось 70% жителей Архангельска («Семейный человек не может уйти в никуда»). Лишь 30% опрошенных никогда не пробовали совмещать эти процессы («Сначала увольнение, а потом поиск. Если работаешь с утра до вечера, то как найдешь?»).



Горожане от 35 лет чаще тех, кто моложе, ищут новое место, не увольняясь со старого.



Среди обладателей высшего образования так ищут работу 72%, а среди тех, у кого среднее профессиональное, — 69%.



Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей реже уходят «в никуда», чем зарабатывающие меньше.



Большинство тех, кто ищет работу, не увольняясь с предыдущего места, не делает из этого тайны (56%). Сознательно утаивал от начальства попытки трудоустройства 31% опрошенных.



Мужчины «шифруются» чаще, чем женщины, а горожане 45+ — чаще, чем те, кто моложе.



Среди горожан с высшим образованием тайно ищут новую работу 33%, а среди имеющих среднее профобразование — 29%.



Респонденты с доходом от 100 до 150 тысяч рублей чаще действуют конфиденциально, чем те, кто зарабатывает меньше или больше.



(фото с https://vk.ru/wall-217569837_625)

