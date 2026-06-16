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Половина архангелогородцев самостоятельно ищет новую работу

На кого готовы положиться соискатели при поиске работы? Каждый четвертый опрошенный архангелогородец (25%) рассчитывает на друзей и приятелей, 16% — на коллег, 9% — на родителей, по 8% — на вторую половину и других родственников. Реже упоминаются однокурсники (7%), бывшее руководство (4%) и одноклассники (3%). 48% жителей Архангельска при поиске работы полагаются только на себя.

 Мужчины чаще женщин рассчитывают на коллег, родителей и родственников, однокурсников и одноклассников. Горожанки же, напротив, несколько больше доверяют бывшему начальству и заметно чаще рассчитывают только на собственные силы.

 Чем моложе респонденты, тем шире круг потенциальных помощников. Среди участников опроса до 35 лет на друзей готовы положиться 36%, на коллег — 17%, на родителей — 20%, на вторую половину — 16%. 63% респондентов 45+ уверены, что с трудоустройством они лучше всего справятся сами (среди молодежи до 35 лет такого мнения придерживаются 41%).

 Чтобы найти новое место работы, обладатели высшего образования чаще обращаются к друзьям, коллегам и одноклассникам, чем выпускники колледжей. Опрошенные со средним профессиональным образованием чаще надеются на помощь родителей и однокурсников, полагаются только на собственные силы они тоже чаще.

 В вопросе трудоустройства граждане с доходом до 100 тысяч рублей чаще рассчитывают на родителей, других родственников и супругов, чем те, кто зарабатывает больше. Опрошенные с зарплатой от 100 до 150 тысяч чаще полагаются на помощь однокурсников, а горожане, зарабатывающие от 150 тысяч, больше рассчитывают на друзей, коллег, а также бывшее руководство.

21 июль 08:00 | : Будни

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