Осужденные Архангельской области сделали шаг к переменам

В УФСИН России по Архангельской области завершилась межведомственная кампания «Шаг к переменам». Проект, организованный региональным Кадровым центром в рамках нацпроекта «Кадры», был направлен на комплексную помощь готовящимся к освобождению или уже освободившимся из мест лишения свободы в поиске работы и адаптации в обществе.

За месяц специалисты провели более 80 мероприятий, включая индивидуальные консультации, профориентационные тренинги, помощь в составлении резюме и обучении работе на портале «Работа России». Важной частью проекта стали рабочие встречи представителей кадровых центров и УФСИН по вопросам реализации закона о пробации и внедрения единой цифровой базы. Также особое внимание уделили работодателям, которых ознакомили с мерами господдержки и субсидиями при найме граждан данной категории. Ключевым событием кампании стали специализированные ярмарки вакансий. Главным практическим итогом проекта стало то, что по результатам кампании сформирован реестр работодателей, готовых принимать на работу бывших осужденных.

По итогам месячника руководство УФСИН России по Архангельской области отметило высокую эффективность выбранного формата. В планах ведомства - продолжение системной работы в этом направлении. Рассматриваются возможности организации переобучения осужденных непосредственно в местах лишения свободы, оказания комплексной правовой помощи после освобождения и расширения круга партнеров службы пробации.



