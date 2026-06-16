В Архангельске заменили дорожные знаки

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка исполнения ФКУ УПРДОР «Холмогоры» законодательства в сфере организации дорожного движения.

Установлено, что автомобильная дорога М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда-Архангельск отнесена к автомобильным дорогам федерального значения, закреплена на праве оперативного управления за учреждением и пролегает, в том числе по п. Талажский авиагородок ГО «Город Архангельск».

Вместе с тем средства организации дорожного движения, обозначающие начало и конец указанного населенного пункта, содержали неверное наименование – п. Талаги.

Приведенные наименования не тождественны, а населенные пункты (п. Талаги, п. Талажский авиагородок) вовсе находятся на территории разных муниципальных образований.

Выявленные обстоятельства вводили в заблуждение участников дорожного движения и не соответствовали целям и задачам Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации».

Для устранения нарушений директору учреждения внесено представление. Требования прокурора удовлетворены, дорожные знаки заменены.