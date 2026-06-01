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Поморский УФСИН доставил помощь бойцам СВО прямо в госпиталь

Личный состав УФСИН России по Архангельской области принял активное участие в акции по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся на лечении и реабилитации в госпитале.

К мероприятию присоединились сотрудники МСЧ-29 ФСИН России, аппарата Управления, исправительных колоний № 5 и № 7 областного ведомства. Общими усилиями удалось собрать несколько коробок. В состав гумпомощи вошли  не только функциональные вещи: медицинские бинты, бумажные полотенца, средства личной гигиены, но и то, что согревает душу - чай и широкий ассортимент кондитерских изделий. Каждый предмет был выбран с заботой, чтобы напомнить бойцам, что о них помнят и ценят. 

Сотрудники УФСИН России по Архангельской области вместе с исполняющим обязанности начальника госпиталя Сергеем Красильниковым прошлись по палатам, чтобы пообщаться с каждым участником СВО и пожелать быстрейшего восстановления. Всё собранное было передано адресатам лично из рук в руки.  

Отметим, что представители уголовно-исполнительной системы региона регулярно с искренней инициативой откликаются на подобные запросы о помощи, поскольку важно поддержать защитников Отечества в любой ситуации.  

 

17 июль 14:33 | : Будни

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