Поморский УФСИН доставил помощь бойцам СВО прямо в госпиталь

Личный состав УФСИН России по Архангельской области принял активное участие в акции по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся на лечении и реабилитации в госпитале.

К мероприятию присоединились сотрудники МСЧ-29 ФСИН России, аппарата Управления, исправительных колоний № 5 и № 7 областного ведомства. Общими усилиями удалось собрать несколько коробок. В состав гумпомощи вошли не только функциональные вещи: медицинские бинты, бумажные полотенца, средства личной гигиены, но и то, что согревает душу - чай и широкий ассортимент кондитерских изделий. Каждый предмет был выбран с заботой, чтобы напомнить бойцам, что о них помнят и ценят.

Сотрудники УФСИН России по Архангельской области вместе с исполняющим обязанности начальника госпиталя Сергеем Красильниковым прошлись по палатам, чтобы пообщаться с каждым участником СВО и пожелать быстрейшего восстановления. Всё собранное было передано адресатам лично из рук в руки.

Отметим, что представители уголовно-исполнительной системы региона регулярно с искренней инициативой откликаются на подобные запросы о помощи, поскольку важно поддержать защитников Отечества в любой ситуации.