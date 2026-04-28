Волонтеры из Поморья приняли участие в Международном слете поисковиков

Слёт объединил 500 добровольцев из 57 регионов России и пяти зарубежных стран: Беларуси, Армении, Сербии, Узбекистана и Казахстана. Российские участники представили широкую географию — от Калининграда до Камчатки, от Мурманской области и Ямала до Краснодарского края, республик Северного Кавказа, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока.
В мероприятии приняли участие 33 волонтёра-поисковика из регионов Северо-Западного федерального округа:
— Республика Коми — 6 человек;
— Архангельская область — 8 человек;
— Вологодская область — 5 человек (и два коня);
— Ленинградская область — 2 человека;
— Мурманская область — 7 человек;
— Псковская область — 4 человека;
— Санкт-Петербург — 1 человек.
В течение нескольких дней участники совершенствовали навыки оказания первой помощи, ориентирования на местности, работы с картами и
радиосвязью, выживания в природной среде и организации поисковых мероприятий.
«Мы всегда принимаем участие в слётах, которые проводит Национальный центр помощи. Более масштабных и полезных учений для поисковиков в России просто нет», — сказала Кристина Шершнева, волонтёр-поисковик отделения Национального центра помощи в Псковской области.