Змеи пошли в атаку на человека

Страховая компания «Согласие» и Ленинградский зоопарк предупредили россиян о традиционном повышении активности змей. Май и июнь — пик брачного сезона у рептилий. В это время они становятся менее осторожными, много передвигаются в поисках партнёра и чаще попадаются на пути человека.

Эксперты напоминают: обычно змеи не нападают первыми. Они уползут, если заметят человека заранее. Но если наступить — могут укусить. Особенно внимательным надо быть в зонах обитания рептилий. Часто змей можно встретить у рек, озёр и болот — они любят влажность на прогреваемых солнцем участках.

«В этот период змей можно встретить на прогреваемых просеках, полянках в лесу. Скопления возникают вокруг самок — одна особь может привлекать нескольких самцов. На даче рептилии могут появиться, если есть грызуны. Уберёте кормовую базу — уйдут змеи», — объясняет Анна Багатурова, начальник отдела «Экзотариум» Ленинградского зоопарка. — «Убивать рептилий не стоит. Змеи также полезны для экосистемы, как и любое другое животное или растение. И укусить человека они могут только тогда, когда защищаются».

Так, в мае 2025 года в Удмуртской республике гадюка укусила человека на берегу реки. Пострадавшему ввели сыворотку против яда — сначала небольшое количество, а через время остальную дозу, чтобы снизить риск опасной реакции организма. Лечение прошло без системных проявлений и осложнений. «Согласие» выплатило пострадавшему 10 000 рублей за лечение.

Что делать при нападении змеи

По словам Анны Багатурова, бывает, что эти рептилии принимают различные позы перед тем, как укусить. Например, они стараются издать какие-то звуки или произвести движения. Но если человек уже наступил на змею, то никакого предупреждения не будет, рептилия просто сделает бросок. Если укус произошёл, стоит:

выпить как можно больше воды; принять антигистаминные препараты; продезинфицировать рану, если она кровоточит. Можно промыть водкой, но неглубоко; как можно скорее добраться до врача;

Накладывать жгут в таких случаях нельзя — это вызывает некроз тканей и не останавливает яд.

Кого стоит остерегаться

Самые опасные виды змей для россиян — это обыкновенная гадюка, гюрза на Северном Кавказе и разные виды гадюк в Крыму. В Поволжье, на юге и на Дальнем Востоке водится щитомордник, но его яд слабее. Эксперты отмечают, что идти к врачу стоит, даже если вас укусил неядовитый уж. В слюне животных много бактерий — можно занести инфекцию. Специалист обработает рану и выпишет антибиотики, если потребуется.

(фото с https://www.dailymail.com)