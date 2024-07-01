Медики предупредили о смертельной опасности при укусе гадюки

Змеи наиболее активны ближе к концу весны, когда устанавливается теплая погода, и в начале лета, отмечают эксперты. Но неприятная встреча с опасными рептилиями возможна вплоть до осеннего похолодания. Специалисты страховой компании «Согласие» и врачи партнерской клиники страховщика – «Медси» - рассказали о медицинской помощи пострадавшим от укусов змей в рамках страховых полисов, а также о первой помощи и мерах предосторожности при прогулках на природе.

При укусе гадюки вероятность смерти человека хоть и невелика - доля таких случаев не превышает 1 % от всех инцидентов со змеями - однако попадание яда в организм действительно может привести к жизнеугрожающему состоянию, предупреждает терапевт, аллерголог и иммунолог «Медси» Дмитрий Платонов.

«Особенно подвержены риску летального исхода люди, склонные к аллергиям, поскольку может развиться анафилактический шок, а также дети, люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями свертываемости крови. Кроме того, к серьёзным последствиям для здоровья могут привести и неправильные действия после укуса, некачественная медицинская помощь», - отмечает Дмитрий Платонов.

При укусе гадюки врач рекомендует прежде всего обездвижить пострадавший участок тела, чтобы минимизировать кровоток и замедлить распространение яда. Затем продезинфицировать рану и наложить стерильную повязку, принять антигистаминный препарат и обезболивающее, так как укус может вызвать сильные болевые ощущения. Параллельно, обращает внимание доктор, при первой возможности нужно вызвать скорую медицинскую помощь - в тех случаях, если пострадавший чувствует резкое ухудшение состояния, есть головокружение, слабость, тошнота, рвота, так как эти признаки могут свидетельствовать об аллергической реакции, которая может привести к анафилактическому шоку и летальному исходу. При таких обстоятельствах необходима экстренная медицинская помощь, рассказал Дмитрий Платонов.

По его словам, укус гадюки может также вызывать местный некроз тканей, образование пузырей на поврежденном участке и посинение конечностей, которые могут сохраняться до 7-10 дней. Специалист подчеркивает, что даже, если после атаки человек не почувствует выраженного ухудшения самочувствия, всё равно обязательно требуется в плановом порядке обратиться к врачу, который обработает рану, введет противостолбнячную сыворотку (она обязательна после контактов с животными) и исключит возможные опасные последствия для здоровья. Кроме того, уточняет специалист, медики иногда применяют специальную противозмеиную сыворотку, которая нейтрализует токсины.

Эксперты «Согласия» поясняют, что обращение к врачам после встречи с гадюкой возможно, как в рамках обязательного медицинского страхования (по полису ОМС), так и по договору со страховщиком о добровольном медицинском страховании (по полису ДМС).

«Змеи не охотятся на людей и обычно нападают, проявляя защитную реакцию, например, если человек случайно наступил на неё. Поэтому при прогулках на природе или в лесу нужно очень внимательно смотреть под ноги. Одежда должна быть не обтягивающей, из плотной ткани, резиновые сапоги по колено - всё это будет препятствовать укусу змеи. Важно также запастись аптечкой с антигистаминным препаратом, обезболивающим и антисептическим средством, а также стерильными повязками», - заключают специалисты.