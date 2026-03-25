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Половина архангельских компаний отказались от летних корпоративов

Летние корпоративы планируют провести 28% организаций из Архангельска. Доля отказавшихся от корпоративов составляет 50%. 

Анализ комментариев HR-служб показывает, что самый популярный вариант корпоратива этим летом — фуршет. На втором месте пикники с шашлыками. Замыкают топ-3 тимбилдинги. Некоторые компании готовы проводить спортивные или туристские мероприятия, а также выезды в дома отдыха.

Среди компаний, которые планируют летние корпоративы и могут сравнить затраты с прошлым годом, лишь 23% сообщили об увеличении бюджета. У 3 из 10 расходы не изменились, а 20% признались, что средств выделено меньше, чем на лето 2025 года.

(фото с https://organizator.ru)

04 июнь 08:00 | : Будни

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