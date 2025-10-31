Архангельские компании готовы потратить на новогоднюю гулянку до 7000 руб. на человека

В этом году проводить новогодний корпоратив планируют 6 из 10 компаний в Архангельске. Наиболее популярным форматом остается праздник в ресторане, его организуют 36% работодателей.

Корпоративы в офисе планируют 20% компаний. Поездки за город ожидаются лишь у 4% организаций.



48% архангельских HR-специалистов считают, что для организации качественного корпоративного мероприятия нужно от 4000 до 6000 рублей на человека.

44% event-менеджеров оценивают хороший корпоратив в сумму более 7000 рублей на человека.

