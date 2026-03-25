Сотрудники архангельского УФСИН познали "Код донора"

Сегодня, в Национальный день донора крови, сотрудники УФСИН России по Архангельской области приняли участие в масштабной донации. Офицеры ведомства посетили Архангельскую станцию переливания крови, чтобы пополнить региональный банк крови и её компонентов.

Выбор даты не случаен: 20 апреля в России чествуют людей, которые безвозмездно делятся своей кровью ради спасения жизни и здоровья совершенно незнакомых им граждан. Праздник был учрежден в 2007 году по итогам «круглого стола» в Государственной Думе РФ и с тех пор стал символом сострадания и гражданской ответственности.

В 2026 году участие сотрудников УИС в донорском движении приобрело особый масштаб. Акция проходит в рамках Всероссийского проекта «Код донора. Единство народов России», запущенного в марте текущего года. Данная инициатива приурочена к Году единства народов России, объявленному Указом Президента РФ, и призвана подчеркнуть, что готовность прийти на помощь ближнему — это ценность, объединяющая всех жителей нашей страны.

Для многих сотрудников УФСИН региона донорство давно стало почетной традицией. Среди тех, кто сегодня пришел на станцию переливания, есть как опытные доноры, имеющие на счету десятки процедур, так и молодые специалисты, решившие впервые принять участие в акции.

После прохождения необходимого обследования сотрудники сдали кровь, которая после переработки будет направлена в медицинские учреждения региона.



