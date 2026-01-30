В Архангельской области появилась столица кислых щей

И это деревня Квашниха, что в Вельском районе.

Чем же так знамениты квашнинские щи? Оказывается, всё дело в секретном ингредиенте — обычном клевере с важских заливных лугов. Его ароматные цветы местные хозяйки с древних времён заготавливают не только как лекарство от бронхитов или малокровия, но и как душистую добавку к супам.

Но и это не всё. Капуста здесь тоже особая — «крепкая и большая, с лошадиную голову», как говорят в деревне. Растёт такая капуста только в Квашнихе, потому что только этот населённый пункт из окрестных «лепится» к реке, а значит, имеет самые плодородные огороды.

И последнее, но важное: настоящие квашнинские щи готовят исключительно в русской печи. Никакие мультиварки и аэрогрили не заменят тот самый вкус. Так что если захотите попробовать — придётся ехать в гости к местным хозяйкам