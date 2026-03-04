Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Красивые» номера отправили в резерв: суд в Мирном признал незаконным «перевес» госзнаков

Жители Архангельской области лишились возможности ездить с «красивыми» автомобильными номерами, которые они пытались сохранить через фиктивные сделки купли-продажи. Прокуратура ЗАТО Мирный добилась в суде признания недействительными договоров, заключенных с единственной целью — перенести престижные регистрационные знаки на других владельцев.

Как сообщили в надзорном ведомстве, антикоррупционная проверка выявила, что 14 сентября 2023 года несколько жителей региона заключили три договора купли-продажи транспортных средств, которые на самом деле были мнимыми. Реальные автомобили никуда не «переезжали» — сделки совершались исключительно для того, чтобы в ГИБДД провели перерегистрацию и закрепили так называемые «красивые» номера за новыми собственниками.

Мирнинский городской суд, рассмотрев иск прокурора, согласился с доводами надзорного ведомства. Решением от 6 октября 2025 года договоры признаны ничтожными. Теперь ответчики обязаны сдать автомобильные номера в ГИБДД, где их переведут в резерв госзнаков МВД России. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Практика «перевеса» номеров через фиктивные сделки широко распространена в России. Автовладельцы, продавая машину с «красивым» номером (например, с одинаковыми буквами или цифрами), оформляют фиктивный договор купли-продажи на себя или родственника, чтобы сохранить знак за семьей, либо продают его отдельно от автомобиля. Стоимость таких номеров на «черном рынке» может достигать сотен тысяч рублей в зависимости от региона и «красоты» комбинации.

Судебная практика по таким делам в последние годы ужесточилась. Например, в Татарстане в 2024 году суды также признавали недействительными сделки по «перевесу» госзнаков, обязывая ГИБДД аннулировать регистрацию. В Приморском крае аналогичные иски прокуроров стали регулярными после выявления схем, когда через «перевес» пытались легализовать номера с «блатными» сериями.

В Краснодарском крае в 2025 году суд встал на сторону прокуратуры в деле о сохранении номера с тремя семерками, признав договор купли-продажи автомобиля между родственниками притворной сделкой.

Теперь аналогичная практика распространена и на Архангельскую область: решение Мирнинского суда подтверждает, что попытки обойти правила регистрации через фиктивные договоры будут пресекаться, а «красивые» номера — возвращаться в государственный резерв.

04 март 12:23 | : Будни

Главные новости


Потерянный стыд. Гревцов рвется в Госдуму
Рождественская история. Как это было в СССР

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (44)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20