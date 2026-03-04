«Красивые» номера отправили в резерв: суд в Мирном признал незаконным «перевес» госзнаков

Жители Архангельской области лишились возможности ездить с «красивыми» автомобильными номерами, которые они пытались сохранить через фиктивные сделки купли-продажи. Прокуратура ЗАТО Мирный добилась в суде признания недействительными договоров, заключенных с единственной целью — перенести престижные регистрационные знаки на других владельцев.

Как сообщили в надзорном ведомстве, антикоррупционная проверка выявила, что 14 сентября 2023 года несколько жителей региона заключили три договора купли-продажи транспортных средств, которые на самом деле были мнимыми. Реальные автомобили никуда не «переезжали» — сделки совершались исключительно для того, чтобы в ГИБДД провели перерегистрацию и закрепили так называемые «красивые» номера за новыми собственниками.

Мирнинский городской суд, рассмотрев иск прокурора, согласился с доводами надзорного ведомства. Решением от 6 октября 2025 года договоры признаны ничтожными. Теперь ответчики обязаны сдать автомобильные номера в ГИБДД, где их переведут в резерв госзнаков МВД России. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Практика «перевеса» номеров через фиктивные сделки широко распространена в России. Автовладельцы, продавая машину с «красивым» номером (например, с одинаковыми буквами или цифрами), оформляют фиктивный договор купли-продажи на себя или родственника, чтобы сохранить знак за семьей, либо продают его отдельно от автомобиля. Стоимость таких номеров на «черном рынке» может достигать сотен тысяч рублей в зависимости от региона и «красоты» комбинации.

Судебная практика по таким делам в последние годы ужесточилась. Например, в Татарстане в 2024 году суды также признавали недействительными сделки по «перевесу» госзнаков, обязывая ГИБДД аннулировать регистрацию. В Приморском крае аналогичные иски прокуроров стали регулярными после выявления схем, когда через «перевес» пытались легализовать номера с «блатными» сериями.

В Краснодарском крае в 2025 году суд встал на сторону прокуратуры в деле о сохранении номера с тремя семерками, признав договор купли-продажи автомобиля между родственниками притворной сделкой.

Теперь аналогичная практика распространена и на Архангельскую область: решение Мирнинского суда подтверждает, что попытки обойти правила регистрации через фиктивные договоры будут пресекаться, а «красивые» номера — возвращаться в государственный резерв.