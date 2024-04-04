В Вилегодском районе не прошла сложная комбинация с автоконфискатом

Решениями Коряжемского городского суда удовлетворены исковые требования прокурора Вилегодского района в интересах Российской Федерации к двум жителям г. Коряжмы, совершившим на территории Вилегодского района преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Прокурор через суд требовал признать недействительными совершенные ими мнимые сделки купли-продажи автомобилей с целью избежать их конфискации в соответствии с уголовным законом.

В одном случае гражданин после совершения названного преступления и за неделю до вынесения в отношении него судом приговора по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, которым постановлено конфисковать автомобиль марки «Renault Kaptur», 2021 года выпуска (рыночная стоимость – более 1,3 млн рублей), продал принадлежащее ему транспортное средство по заниженной цене – за 800 тыс. рублей знакомой, у которой право управления транспортными средствами и водительское удостоверение отсутствовали.

Во втором случае мужчина после совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, с целью избежать конфискации принадлежащего ему автомобиля марки «Mitsubishi Pajero Sport», 2015 года выпуска, стоимостью более 3 млн рублей., «задним» числом (якобы за 4 дня до совершения уголовно-наказуемого деяния) заключил договор купли-продажи транспортного средства по цене вдвое ниже рыночной – за 1,5 млн рублей с безработной гражданкой, которой фактически оплата по данному договору не производилась и автомобиль продавцом не передавался.

Согласно части 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации мнимая сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

Суд по искам прокурора признал указанные сделки купли-продажи дорогостоящих автомобилей недействительными и применил последствия недействительности сделки – обязал стороны этих договоров вернуть, соответственно, денежные средства и транспортные средства, подлежащие конфискации, как использованные при совершении преступления в сфере безопасности дорожного движения.

Судебные постановления в законную силу не вступили.