В Архангельске обновят 34 километра электросетей: улучшения почувствуют 40 тысяч горожан

Масштабная реконструкция кабельных линий электропередачи охватит четыре округа Архангельска. Работы начнутся в конце весны и должны завершиться к 31 октября 2026 года.

Вопросы модернизации электросетевого хозяйства областного центра обсудили на встрече глава Архангельска Дмитрий Морев и директор Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Игорь Кайсин.

Как сообщили в администрации города, впервые на эти цели выделена столь значительная сумма — 350 миллионов рублей. Средства поступили из федерального бюджета в виде субсидии, областное правительство обеспечило софинансирование.

Реконструкции подлежат 24 линии общей протяженностью 34 километра в Октябрьском и Ломоносовском округах, Соломбале и округе Варавино-Фактория. Самый протяженный участок работ пройдет от улицы Павла Усова вдоль проспекта Ломоносова до улицы Карла Либкнехта.

Большая часть оборудования, которое предстоит заменить, эксплуатируется более полувека. Износ, подвижки грунта и вибрация стали причиной частых повреждений кабеля. После обновления надежность электроснабжения должна существенно повыситься.

Особое внимание уделят центру города. От подстанции «Привокзальная» построят две новые линии, которые обеспечат бесперебойную подачу электричества в густонаселенные кварталы и социальные учреждения — больницы, детские сады и школы.

Глава Архангельска Дмитрий Морев отметил, что строителям предстоит работать в условиях плотной городской застройки:

— Кабельные линии находятся в земле, поэтому переложить их без разрытий невозможно. Но на пересечениях с автомобильными дорогами будут использовать метод горизонтально-направленного бурения — это позволит минимизировать неудобства для водителей. Что касается жителей, то потребителей планируют запитывать по резервным схемам: отключать свет на период монтажных работ не будут.

Контракт на выполнение работ уже заключен. В прошлом году была завершена проектная документация, а строительно-монтажные работы стартуют в конце весны. Сдать объекты подрядчик обязан до 31 октября.