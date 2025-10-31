Вверх
Полицейского из НАО будут судить за аферу с жилищными выплатами на 300 тысяч рублей

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника УМВД России по НАО. Стража порядка уличили в мошенничестве при получении компенсации за съем жилья.

 По версии следствия, обвиняемый, имея право на возмещение затрат по найму жилого помещения, решил обогатиться за счет ведомства. В 2024 году он предоставил в бухгалтерию УМВД фиктивный договор аренды квартиры в Нарьян-Маре. На основании этого документа полицейский ежемесячно получал компенсационные выплаты.

 Однако проверка показала, что на самом деле сотрудник органов внутренних дел проживал совсем в другом месте. Арендная плата по фактическому месту жительства была значительно ниже той, что указывалась в липовом договоре.

 Махинация вскрылась не сразу: на протяжении двух лет УМВД России по Ненецкому автономному округу перечисляло недобросовестному сотруднику деньги. Общая сумма необоснованных выплат превысила 300 тысяч рублей.

 Интересно, что раскрыли аферу коллеги обвиняемого — материал был передан в следственные органы сотрудниками группы собственной безопасности регионального УМВД.

 Уголовное дело направлено в Нарьян-Марский городской суд для рассмотрения по существу. Бывшему (или действующему) сотруднику инкриминируется ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.

03 март 12:22

