Житель Архангельска фиктивно прописал у себя девять иностранцев

 Прокуратура областного центра утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении горожанина, который подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, с июня по август 2025 года обвиняемый, находясь в отделе по вопросам миграции УМВД России по Архангельску, оформил уведомления о прибытии иностранцев. В документах он указал, что предоставит им жилье для проживания по своему адресу регистрации в Маймаксанском округе. Однако на самом деле мужчина не собирался пускать гостей в квартиру: он достоверно знал, что иностранцы в указанном помещении жить не будут.

Заполненные бланки с недостоверными сведениями архангелогородец передал сотрудникам миграционной службы. На основании этих документов на учет были поставлены три гражданина Азербайджана и шесть граждан Узбекистана.

Свою вину обвиняемый признал полностью. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Архангельска для рассмотрения по существу. Санкция статьи 322.3 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

02 март 10:19 | : Будни

