В Архангельске открылся дискуссионный клуб «ГовОря»

В областной столице начала работу новая площадка для открытого диалога о развитии северного сообщества. Информационно-дискуссионный клуб «ГовОря» открылся на базе Штаба общественной поддержки «Единой России».

Проект реализуется в Год культуры Русского Севера, объявленный губернатором и секретарем регионального отделения партии Александром Цыбульским. Инициаторами создания клуба выступили общественный совет Октябрьского округа, Штаб общественной поддержки «Единой России» и женсовет округа.

Новое пространство объединило активных и неравнодушных жителей Архангельска, которым интересны сохранение традиций, укрепление ценностей и обсуждение насущных вопросов развития региона.

Первая встреча клуба прошла в формате открытого разговора. Участники познакомились друг с другом, наметили ключевые направления работы, представили свои инициативы и предложения. Творческую часть мероприятия украсило выступление по произведениям Степана Писахова, а также мастер-класс по созданию традиционной куклы-оберега.

Как отмечают организаторы, клуб «ГовОря» задуман как пространство для живого общения, обмена идеями и воплощения совместных проектов. В планах – новые встречи и расширение тем для обсуждения.

Фото: «Единая Россия»